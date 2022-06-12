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Ворог посилив флот двома великими десантними кораблями – ОК "Південь"

Ольга Глущенко Неділя, 12 червня 2022, 01:32
Ворог посилив флот двома великими десантними кораблями – ОК Південь
фото: зображення Бориса Гроха

У Чорному морі біля українських берегів ворог збільшив свій флот на 2 великих десантних кораблі.

Джерело: Оперативне командування "Південь"

Дослівно: "Корабельне угруповання ворожого флоту в Чорному морі збільшилось на 2 великих десантних кораблі.

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Отже, зберігається загроза від 40 крилатих ракет та готовності до дій 4 ВДК".

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Теми: Чорне моревійнафлотРосія
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