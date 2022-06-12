Враг усилил флот двумя большими десантными кораблями – ОК "Юг"
Воскресенье, 12 июня 2022, 01:32
В Черном море возле украинских берегов враг увеличил свой флот на 2 больших десантных корабля.
Источник: Оперативное командование "Юг"
Дословно: "Корабельная группировка вражеского флота в Черном море увеличилась на 2 больших десантных корабля.
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Следовательно, сохраняется угроза от 40 крылатых ракет и готовности к действиям 4 БДК".
Предыстория:
- 6 июня сообщалось, что в Черном море в готовности к атакам находятся два вражеских ракетных корабля и подводная лодка, снаряженные 20 крылатыми ракетами "Калибр".
- 4 июня стало известно, что в Черное море вышла группировка из пяти крупных десантных кораблей, собранная из трех флотов ВМФ России.
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