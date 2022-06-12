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Враг усилил флот двумя большими десантными кораблями – ОК "Юг"

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 12 июня 2022, 01:32
фото: изображение Бориса Гроха

В Черном море возле украинских берегов враг увеличил свой флот на 2 больших десантных корабля.

Источник: Оперативное командование "Юг"

Дословно: "Корабельная группировка вражеского флота в Черном море увеличилась на 2 больших десантных корабля.

Следовательно, сохраняется угроза от 40 крылатых ракет и готовности к действиям 4 БДК".

Предыстория: 

Темы: Черное моревойнафлотРосcия
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