"Последний День России": Біля посольства РФ в Києві провели акцію

У Києві біля російського посольства відбулася акція "Останній день Росії", на якій взяли участь в тому числі й громадяни країни-агресора.

Джерело: пресслужба Верховної Ради, "Укрінформ"

Деталі: Зазначається, що окрім українських активістів до посольства РФ прийшли "росіяни, які розкаялися".

Один з них у вишиванці спалив свій паспорт на знак протесту проти агресії своєї країни проти України.

Учасники акції поставили під посольством жалобний вінок, повісили на огорожі банер з написом: "Последний день России".

фото укрінформ

Нагадаємо:

На Херсонщині окупаційна влада організувала святкування дня Росії, яке місцеві жителі проігнорували.

Оперативне командування "Південь" має інформацію, що російські війська на Херсонщині готують обстріли скупчень людей із подальшим звинувачуванням Збройних сил.

У Москві 12 червня перед міністерством оборони вивісили антивоєнний банер: "окривавлений" триколор із написом "Сьогодні не мій день".