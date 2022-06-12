"Последний День России": Біля посольства РФ в Києві провели акцію
Неділя, 12 червня 2022, 15:32
У Києві біля російського посольства відбулася акція "Останній день Росії", на якій взяли участь в тому числі й громадяни країни-агресора.
Джерело: пресслужба Верховної Ради, "Укрінформ"
Деталі: Зазначається, що окрім українських активістів до посольства РФ прийшли "росіяни, які розкаялися".
Один з них у вишиванці спалив свій паспорт на знак протесту проти агресії своєї країни проти України.
Учасники акції поставили під посольством жалобний вінок, повісили на огорожі банер з написом: "Последний день России".
Нагадаємо:
- На Херсонщині окупаційна влада організувала святкування дня Росії, яке місцеві жителі проігнорували.
- Оперативне командування "Південь" має інформацію, що російські війська на Херсонщині готують обстріли скупчень людей із подальшим звинувачуванням Збройних сил.
- У Москві 12 червня перед міністерством оборони вивісили антивоєнний банер: "окривавлений" триколор із написом "Сьогодні не мій день".
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