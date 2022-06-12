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"Последний День России": Біля посольства РФ в Києві провели акцію

Роман ПетренкоНеділя, 12 червня 2022, 15:32
фото зі сторінки верховної ради

У Києві біля російського посольства відбулася акція "Останній день Росії", на якій взяли участь в тому числі й громадяни країни-агресора.

Джерело: пресслужба Верховної Ради, "Укрінформ"

Деталі: Зазначається, що окрім українських активістів до посольства РФ прийшли "росіяни, які розкаялися".

Один з них у вишиванці спалив свій паспорт на знак протесту проти агресії своєї країни проти України.

Учасники акції поставили під посольством жалобний вінок, повісили на огорожі банер з написом: "Последний день России".

 
фото укрінформ

Нагадаємо:

  • На Херсонщині окупаційна влада організувала святкування дня Росії, яке місцеві жителі проігнорували.
  • Оперативне командування "Південь" має інформацію, що російські війська на Херсонщині готують обстріли скупчень людей із подальшим звинувачуванням Збройних сил.
  • У Москві 12 червня перед міністерством оборони вивісили антивоєнний банер: "окривавлений" триколор із написом "Сьогодні не мій день".

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Теми: КиївРосіявійнасвяткування
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