"Последний День России": У посольства РФ в Киеве провели акцию

В Киеве возле российского посольства прошла акция "Последний день России", на которой приняли участие в том числе и граждане страны-агрессора.

Источник: пресс-служба Верховной Рады, "Укринформ"

Детали: Отмечается, что кроме украинских активистов в посольство РФ пришли "раскаявшиеся россияне".

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Один из них в вышиванке сжег свой паспорт в знак протеста против агрессии своей страны против Украины.

Участники акции поставили под посольством траурный венок, повесили на изгороди баннер с надписью: "Последний день России".

Напомним:

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