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"Последний День России": У посольства РФ в Киеве провели акцию

Роман ПетренкоВоскресенье, 12 июня 2022, 15:32
фото со страницы верховной рады

В Киеве возле российского посольства прошла акция "Последний день России", на которой приняли участие в том числе и граждане страны-агрессора.

Источник: пресс-служба Верховной Рады, "Укринформ"

Детали: Отмечается, что кроме украинских активистов в посольство РФ пришли "раскаявшиеся россияне".

Один из них в вышиванке сжег свой паспорт в знак протеста против агрессии своей страны против Украины.

Участники акции поставили под посольством траурный венок, повесили на изгороди баннер с надписью: "Последний день России".

 

Напомним:

  • В Херсонской области оккупационные власти организовали празднование дня России, которое местные жители проигнорировали.
  • Оперативное командование "Юг" располагает информацией, что российские войска в Херсонской области готовят обстрелы скоплений людей с последующим обвинением Вооруженных сил.
  • В Москве 12 июня перед министерством обороны вывесили антивоенный баннер: "окровавленный" триколор с надписью "Сегодня не мой день".

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Темы: КиевРосcиявойнапразднования
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