У Чорткові відновили газо- й водопостачання після ракетної атаки

наслідки ракетного удару росіян по чорткову. скриншот відео тернопільської ова

У Чорткові відновили водо- й газопостачання в житлові будинки після ракетної атаки росіян ввечері 11 червня.

Джерело: telegram-канал голови Тернопільської обласної військової адміністрації Володимира Труша

Деталі: Труш сказав, що спеціалісти ведуть роботи з ліквідації наслідків ракетного удару.

На місці удару працюють також фахівці комісії обласної адміністрації з оцінки вартості збитків майна громадян.

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