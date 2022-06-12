У Чорткові відновили газо- й водопостачання після ракетної атаки

наслідки ракетного удару росіян по чорткову. скриншот відео тернопільської ова

У Чорткові відновили водо- й газопостачання в житлові будинки після ракетної атаки росіян ввечері 11 червня.

Джерело: telegram-канал голови Тернопільської обласної військової адміністрації Володимира Труша

Деталі: Труш сказав, що спеціалісти ведуть роботи з ліквідації наслідків ракетного удару.

Реклама:

На місці удару працюють також фахівці комісії обласної адміністрації з оцінки вартості збитків майна громадян.

Передісторія:

Увечері 11 червня російські війська завдали удару по Тернопільщині. Уранці 12 червня влада повідомила, що в результаті обстрілу в місті Чортків постраждали 22 людини, серед них дитина 12 років, якій наклали шви, і 7 жінок.

Більшість постраждалих – люди, які проживали у будинках поруч з місцем влучання ракет.

Одна з ракет влучила у газову трубу, тому в місті оперативно вимкнули газ.

Удень 12 червня Труш оприлюднив відео наслідків ракетного удару, на яких видно знищені будинки й автівки.