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У Чорткові відновили газо- й водопостачання після ракетної атаки

Денис КарловськийНеділя, 12 червня 2022, 16:31
наслідки ракетного удару росіян по чорткову. скриншот відео тернопільської ова

У Чорткові відновили водо- й газопостачання в житлові будинки після ракетної атаки росіян ввечері 11 червня.

Джерело: telegram-канал голови Тернопільської обласної військової адміністрації Володимира Труша

Деталі: Труш сказав, що спеціалісти ведуть роботи з ліквідації наслідків ракетного удару.

На місці удару працюють також фахівці комісії обласної адміністрації з оцінки вартості збитків майна громадян.

Передісторія: 

  • Увечері 11 червня російські війська завдали удару по Тернопільщині. Уранці 12 червня влада повідомила, що в результаті обстрілу в місті Чортків постраждали 22 людини, серед них дитина 12 років, якій наклали шви, і 7 жінок.
  • Більшість постраждалих – люди, які проживали у будинках поруч з місцем влучання ракет.
  • Одна з ракет влучила у газову трубу, тому в місті оперативно вимкнули газ.
  • Удень 12 червня Труш оприлюднив відео наслідків ракетного удару, на яких видно знищені будинки й автівки.

Теми: Тернопільська областьобстрілгазвода
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