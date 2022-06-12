В Чорткове возобновили газо- и водоснабжение после ракетной атаки

В Чорткове возобновили водо- и газоснабжение в жилые дома после ракетной атаки россиян вечером 11 июня.

Источник: telegram-канал главы Тернопольской областной военной администрации Владимира Труша

Детали: Труш сказал, что специалисты ведут работы по ликвидации последствий ракетного удара.

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На месте удара работают также специалисты комиссии областной администрации по оценке стоимости ущерба имуществу граждан.

Предыстория:

Вечером 11 июня российские войска нанесли удар по Тернопольской области. Утром 12 июня власти сообщили, что в результате обстрела в городе Чортков пострадали 22 человека, среди них ребенок 12 лет, которому наложили швы, и 7 женщин.

Большинство пострадавших – люди, проживавшие в домах рядом с местом попадания ракет.

Одна из ракет попала в газовую трубу, поэтому в городе оперативно выключили газ.

Днем 12 июня Труш обнародовал видео последствий ракетного удара, на которых видны уничтоженные дома и автомобили.