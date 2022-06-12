В Чорткове возобновили газо- и водоснабжение после ракетной атаки

В Чорткове возобновили водо- и газоснабжение в жилые дома после ракетной атаки россиян вечером 11 июня.

Источник: telegram-канал главы Тернопольской областной военной администрации Владимира Труша

Детали: Труш сказал, что специалисты ведут работы по ликвидации последствий ракетного удара.

На месте удара работают также специалисты комиссии областной администрации по оценке стоимости ущерба имуществу граждан.

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