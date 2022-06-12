Російські війська сконцентрували зусилля на півночі Луганщини – Залужний

Російські окупанти сконцентрували зусилля своїх бойових дій на півночі Луганської області, в тому числі з масованого застосування артилерії.

Джерело: Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний в розмові з начальником Об’єднаного комітету начальників штабів армій ЗС США генералом армії США Марком Міллі

Пряма мова Залужного: "Поінформував генерала Міллі про поточну оперативну обстановку. Так, наголосив, що противник сконцентрував головні зусилля на півночі Луганської області. Він масово застосуває артилерію і, на жаль, має десятикратну вогневу перевагу. Але, попри все, ми продовжуємо утримувати позиції. Кожен метр української землі там политий кров‘ю, але не тільки нашою, а й окупанта.

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Складною є ситуація, зокрема, у місті Сєвєродонецьк. Туди ворогом було перекинуто до 7 батальйонно-тактичних груп. Незважаючи на щільний вогонь, нам вдалося зупинити противника".

Деталі: Генерал Залужний повідомив генералу Міллі, що російські окупанти відновили обстріли житлових кварталів Харкова через те, що зазнали невдачі на Луганщині.

Він додав, що на окремих напрямках ЗСУ перейшли до контрнаступальних дій.

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Також генерал Залужний повідомив американського візаві, що росіяни обстрілюють з артилерії та мінометів прикордоння Чернігівської та Сумської областей, проте ЗСУ завдають ударів у відповідь.

За словами Головнокомандувача ЗСУ, станом на 12 червня ширина фронту становить 2450 км, з яких на 1105 км ведуться активні бойові дії.

У своєму дописі генерал Залужний назвав генерала Міллі своїм наставником, і подякував йому за поради й допомогу. Головнокомандувач ЗСУ вкотре наполіг на тому, що наданян Україні достатньої кількості артилерійських систем калібру 155 мм необхідно передати в найкоротші терміни.

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