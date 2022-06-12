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Российские войска сконцентрировали усилия на севере Луганщины – Залужный

Денис КарловскийВоскресенье, 12 июня 2022, 21:23
Российские войска сконцентрировали усилия на севере Луганщины – Залужный
фото: генштаб всу

Российские оккупанты сконцентрировали усилия своих боевых действий на севере Луганской области, в том числе по массированному применению артиллерии.

Источник: Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал Валерий Залужный в разговоре с начальником Объединенного комитета начальников штабов армий ВС США генералом армии США Марком Милли

Прямая речь Залужного: "Поинформировал генерала Милли о текущей оперативной обстановке. Так, подчеркнул, что противник сконцентрировал главные усилия на севере Луганской области. Он массово применяет артиллерию и, к сожалению, имеет десятикратное огневое преимущество. Но, несмотря ни на что, мы продолжаем удерживать позиции. Каждый метр украинской земли там полит кровью, однако не только нашей, но и оккупанта.

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Сложная ситуация, в частности, в городе Северодонецк. Туда врагом было переброшено в 7 батальонно-тактических групп. Несмотря на плотный огонь, нам удалось остановить противника".

Детали: Генерал Залужный сообщил генералу Милли, что российские оккупанты возобновили обстрелы жилых кварталов Харькова из-за того, что потерпели неудачу в Луганской области.

Он добавил, что на отдельных направлениях ВСУ перешли к контрнаступательным действиям.

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Также генерал Залужный сообщил американскому визави, что россияне обстреливают из артиллерии и минометов приграничные села Черниговской и Сумской областей, однако ВСУ наносят ответные удары.

По словам Главнокомандующего ВСУ, по состояниюна 12 июня ширина фронта составляет 2450 км, из которых на 1105 км ведутся активные боевые действия.

В своем сообщении генерал Залужный назвал генерала Милли своим наставником, и поблагодарил его за советы и помощь. Главнокомандующий ВСУ в очередной раз настоял на том, что предоставление Украине достаточного количества артиллерийских систем калибра 155 мм необходимо завершить в кратчайшие сроки.

Предыстория:

  • В последний раз подобная телефонная беседа между генералами Залужным и Милли состоялась 2 июня. Тогда они обсуждали "неприятные сюрпризы" для россиян на фоне новостей о предоставлении Украине современных пусковых установок HIMARS.
  • Украинская военная администрация сообщает, что на протяжении 12 июня россияне вели плотный огонь по Лисичанску и Северодонецку. В результате обстрелов погиб шестилетний ребенок. Россияне "продавливают" линию обороны мощным артиллерийским огнем.

Темы: Залужныйбоевые действияДонбассГенштаб
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