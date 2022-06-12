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Зеленський: В ударі по Тернопільщині не було тактичного чи стратегічного сенсу

Катерина ТищенкоНеділя, 12 червня 2022, 22:04
Володимир Зеленський у зверненні 12 червня, сайт президента

Президент Володимир Зеленський наголошує, що в ракетному ударі РФ по Чорткову Тернопільської області не було жодного тактичного чи стратегічного сенсу.

Джерело: звернення президента

Пряма мова: "Після ракетного удару по Тернопільській області в лікарнях досі перебувають 10 людей. Не було жодного тактичного чи стратегічного сенсу в цьому ударі, як і в абсолютній більшості інших російських ударів. Це терор, просто терор".

Деталі: Зеленський нагадав, що серед постраждалих – 12-річна дівчинка з Харкова, яка виїхала на Тернопільщину, щоб врятуватися від російської агресії.

"Саме такі факти тепер визначатимуть сприйняття Росії у світі. Не Петро І, не Лев Толстой, а діти – поранені та вбиті російськими ударами", – підкреслив президент.

Він також повідомив, що з 24 лютого Росія вже випустила по Україні 2606 крилатих ракет.

Пряма мова: "Сьогодні вже 109-й день повномасштабної війни, але далеко не 109-й день, коли ми говоримо партнерам просту річ: Україні потрібні системи сучасної протиракетної оборони. Постачання таких систем було можливим і цьогоріч, і минулого року, і ще раніше. Чи отримали ми їх? Ні. Чи потрібні вони? Так.

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Набралося вже 2606 ствердних відповідей на це запитання у вигляді різних російських крилатих ракет, які вдарили по українських містах. По наших містах,  по наших селах за час від 24 лютого. Це життя, які можна було б урятувати, це трагедії, яким можна було б запобігти, якби до України дослухалися".

Що передувало: Внаслідок ракетного удару по Чорткову Тернопільської області увечері 11 червня постраждало 23 особи, серед яких цивільні та військові. Зокрема, постраждала 12-річна дівчинка. 10 осіб перебувають у лікарні. 

Голова Тернопільської ОДА Володимир Труш оприлюднив відео наслідків ракетного удару ворога.

Теми: ЗеленськийТернопільська областьвійна
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