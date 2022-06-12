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Зеленский: В ударе по Тернопольщине не было тактического или стратегического смысла

Катерина ТищенкоВоскресенье, 12 июня 2022, 22:04
Зеленский: В ударе по Тернопольщине не было тактического или стратегического смысла
Владимир Зеленский в обращении 12 июня, сайт президента

Президент Владимир Зеленский отмечает, что в ракетном ударе РФ по Чорткову Тернопольской области не было никакого тактического или стратегического смысла.

Источник: обращение президента

Прямая речь: "После ракетного удара по Тернопольской области в больницах до сих пор находятся 10 человек. Не было ни одного тактического или стратегического смысла в этом ударе, как и в абсолютном большинстве других российских ударов. Это террор, просто террор".

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Детали: Зеленский напомнил, что среди пострадавших – 12-летняя девочка из Харькова, выехавшая в Тернопольскую область, чтобы спастись от российской агрессии.

"Именно такие факты теперь будут определять восприятие России в мире. Не Петр I, не Лев Толстой, а дети – раненые и убитые российскими ударами", – подчеркнул президент.

Он также сообщил, что с 24 февраля Россия уже выпустила по Украине 2606 крылатых ракет.

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Прямая речь: "Сегодня уже 109 день полномасштабной войны, но далеко не 109 день, когда мы говорим партнерам простую вещь: Украине нужны системы современной противоракетной обороны. Поставки таких систем были возможны и в этом году, и в прошлом году, и еще раньше. Получили ли мы их? Нет. Нужны ли они? Да.

Набралось уже 2606 утвердительных ответов на этот вопрос в виде разных российских крылатых ракет, ударивших по украинским городам. По нашим городам, по нашим селам за время от 24 февраля. Это жизни, которые можно было бы спасти, это трагедии, которые можно было бы предотвратить, если бы к Украине прислушались".

Что предшествовало: В результате ракетного удара по Чорткову Тернопольской области вечером 11 июня пострадали 23 человека, среди которых гражданские и военные. В частности, пострадала 12-летняя девочка. 10 человек находятся в больнице.

Глава Тернопольской ОГА Владимир Труш обнародовал видео последствий ракетного удара врага.

Темы: ЗеленскийТернопольская областьвойна
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