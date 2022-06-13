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Російська Вікіпедія оскаржує штраф за статті про війну РФ проти України та про вбивства в Бучі

Денис КарловськийПонеділок, 13 червня 2022, 15:55
Російська Вікіпедія оскаржує штраф за статті про війну РФ проти України та про вбивства в Бучі
фото: getty images

"Фонд Вікімедіа" оскаржує в російському суді штраф розміром майже 90 тисяч доларів, який виписали російській "Вікіпедії" за статтю про російське вторгнення в Україну та військові злочини в Бучі та інших містах.

Джерело: Reuters

Деталі: Суд у Москві ухвалив вирок проти "Фонду Вікімедіа" через так звану "дезінформацію про російську армію" на сторінках російської Вікіпедії: "Вторгнення Росії в Україну (2022)", "Воєнні злочини під час війни Росії проти України", "Різня в Бучі".

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Суд визначив для Вікіпедії міру покарання у вигляді штрафу розміром 5 мільйонів російських рублів (приблизно 88 тисяч доларів США).

Представники "Фонду Вікімедіа" подали апеляцію 6 червня на це рішення московського суду, закликаючи зберегти доступ людей до перевіреної інформації. У позові вони твердять, що обмеження свободи слова та право людей на доступу до публічної інформації є  порушенням основоположних прав і свобод людини. Російський суд натомість у вироку зазначив, що викладена інформація на сайті "Вікіпедія" становить загрозу для громадськості.

Юристи "Фонду Вікімедіа" також наполягають, що російське судочинство не має юрисдикції над сайтом. 

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • На початку широкомасштабного російського вторгнення, російська влада 2 березня попередила Вікіпедію, що вона її заблокує, якщо інтернет-енциклопедія не видалить або не виправить статтю про російську збройну агресію в Україні та реакцію світу. Друге попередження "Вікіпедії" влада Росії надіслала наприкінці березня, але припустила, що все може обійтися штрафом завбільшки кілька мільйонів рублів.
  • У квітні Роскомнагляд надіслав російськомовній Вікіпедії догану, що на сторінці інтернет-енциклопедії про Путіна написана правда про вторгнення в Україну та шовінізм російського президента у відносинах з сусідською країною.
  • Наприкінці травня в Росії ухвалили законопроєкт, який вимагає від власників великих інтернет-ресурсів реєструвати свої представництва в Росії. У "Фонді Вікімедіа" відреагували, що відкриття представництва означатиме, що російські силовики зможуть контролювати та карати "Вікіпедію" за не зручну для Кремля інформацію на її веб-сторінках.
  • Російський президент Володимир Путін говорив, що було би непогано заснувати альтернативну російську Вікіпедію, яка би була підконтрольна Кремлю.

Теми: інтернетпропагандацензураРосія
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