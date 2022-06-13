Російська Вікіпедія оскаржує штраф за статті про війну РФ проти України та про вбивства в Бучі

"Фонд Вікімедіа" оскаржує в російському суді штраф розміром майже 90 тисяч доларів, який виписали російській "Вікіпедії" за статтю про російське вторгнення в Україну та військові злочини в Бучі та інших містах.

Джерело: Reuters

Деталі: Суд у Москві ухвалив вирок проти "Фонду Вікімедіа" через так звану "дезінформацію про російську армію" на сторінках російської Вікіпедії: "Вторгнення Росії в Україну (2022)", "Воєнні злочини під час війни Росії проти України", "Різня в Бучі".

Суд визначив для Вікіпедії міру покарання у вигляді штрафу розміром 5 мільйонів російських рублів (приблизно 88 тисяч доларів США).

Представники "Фонду Вікімедіа" подали апеляцію 6 червня на це рішення московського суду, закликаючи зберегти доступ людей до перевіреної інформації. У позові вони твердять, що обмеження свободи слова та право людей на доступу до публічної інформації є порушенням основоположних прав і свобод людини. Російський суд натомість у вироку зазначив, що викладена інформація на сайті "Вікіпедія" становить загрозу для громадськості.

Юристи "Фонду Вікімедіа" також наполягають, що російське судочинство не має юрисдикції над сайтом.

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