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Российская Википедия обжалует штраф за статьи о войне РФ против Украины и убийствах в Буче

Денис КарловскийПонедельник, 13 июня 2022, 15:55
фото: getty images

"Фонд Викимедиа" подала апелляцию на штраф размером почти 90 тысяч долларов, который выписали российской Википедии за статьи о российском вторжении в Украину и военные преступления в Буче и других городах.

Источник: Reuters

Детали: Суд в Москве вынес приговор против "Фонда Викимедиа" из-за так называемой "дезинформации о российской армии" на страницах российской Википедии: "Вторжение России в Украину (2022)", "Военные преступления в период вторжения России в Украину", "Резня в Буче".

Суд определил для Википедии меру наказания в виде штрафа в размере 5 миллионов российских рублей (примерно 88 тысяч долларов США).

Представители Фонда Викимедиа подали апелляцию 6 июня на это решение московского суда, призывая сохранить доступ людей к проверенной информации. В иске они утверждают, что ограничение свободы слова и права людей на доступ к публичной информации является нарушением основополагающих прав и свобод человека. Российский суд в приговоре отметил, что изложенная информация на сайте Википедия представляет "угрозу для общественности".

Юристы "Фонда Викимедиа" также настаивают, что российское судопроизводство не имеет юрисдикции над сайтом.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • В начале широкомасштабного российского вторжения, российские власти 2 марта предупредили Википедию, что они ее заблокирует, если интернет-энциклопедия не удалит или не исправит статью о российской вооруженной агрессии в Украине и реакции мира на войну. Второе предупреждение "Википедии" власти России направили в конце марта, но предположили, что все может обойтись штрафом размером в несколько миллионов рублей.
  • В апреле Роскомнадзор прислал русскоязычной Википедии выговор, что на странице интернет-энциклопедии о Путине написана правда о вторжении в Украину и шовинизме российского президента в отношениях с соседской страной.
  • В конце мая в России был принят законопроект, требующий от владельцев крупных интернет-ресурсов регистрировать свои представительства в России. В "Фонди Викимедиа" отреагировали, что открытие представительства будет означать, что российские силовики смогут контролировать и наказывать "Википедию" за не удобную для Кремля информацию на ее веб-страницах.
  • Российский президент Владимир Путин говорил, что было бы неплохо основать альтернативную российскую Википедию, которая была бы подконтрольна Кремлю.

Темы: интернетпропагандацензураРосcия
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