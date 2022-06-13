Российская Википедия обжалует штраф за статьи о войне РФ против Украины и убийствах в Буче

"Фонд Викимедиа" подала апелляцию на штраф размером почти 90 тысяч долларов, который выписали российской Википедии за статьи о российском вторжении в Украину и военные преступления в Буче и других городах.

Источник: Reuters

Детали: Суд в Москве вынес приговор против "Фонда Викимедиа" из-за так называемой "дезинформации о российской армии" на страницах российской Википедии: "Вторжение России в Украину (2022)", "Военные преступления в период вторжения России в Украину", "Резня в Буче".

Суд определил для Википедии меру наказания в виде штрафа в размере 5 миллионов российских рублей (примерно 88 тысяч долларов США).

Представители Фонда Викимедиа подали апелляцию 6 июня на это решение московского суда, призывая сохранить доступ людей к проверенной информации. В иске они утверждают, что ограничение свободы слова и права людей на доступ к публичной информации является нарушением основополагающих прав и свобод человека. Российский суд в приговоре отметил, что изложенная информация на сайте Википедия представляет "угрозу для общественности".

Юристы "Фонда Викимедиа" также настаивают, что российское судопроизводство не имеет юрисдикции над сайтом.

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