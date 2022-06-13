Зеленський показав фото Маріуполя під окупацією й пообіцяв звільнити, як у 2014 році
Понеділок, 13 червня 2022, 16:32
З нагоди річниці звільнення Маріуполя з-під окупації російських бойовиків 2014 року, президент Володимир Зеленський оприлюднив світлини нинішнього стану міста під російською окупацією.
Джерело: facebook-сторінка Зеленського
Пряма мова Зеленського: "У восьму річницю звільнення Маріуполя від проросійських терористів ми знову боремося за нього та всю Україну. Як і тоді, у 2014-му, Маріуполь знову буде вільний. Український прапор повернеться так само, як і в кожне місто й село, куди прийшли окупанти. Бо це наша країна і наші люди!"
Реклама:
Деталі: Серед світлин, якими поділився президент, руїни Драматичного театру після авіаційного бомбардування. Також він показав фото знищених вулиць та житлових будинків у середмісті.
Передісторія:
- 2014 року 13 червня українські захисники почали зачищати територію міста від бойовиків проросійських терористів із так званої "ДНР". Згодом мешканці міста відзначали щорічно 13 червня День визволення Маріуполя.
- Російські окупанти перейменували площу Свободи в Маріуполі на площу Леніна.
- Вулицями зруйнованого міста їздять автомобілі з гучномовцями, які транслюють російську пропаганду.
- За даними міської ради Маріуполя, до кінця 2022 року 10 тисяч маріупольців можуть загинути від інфекційних захворювань.
- Окупанти депортували 50 тисяч маріупольців з міста.
ВІДЕО ДНЯ