Зеленський показав фото Маріуполя під окупацією й пообіцяв звільнити, як у 2014 році

З нагоди річниці звільнення Маріуполя з-під окупації російських бойовиків 2014 року, президент Володимир Зеленський оприлюднив світлини нинішнього стану міста під російською окупацією.

Джерело: facebook-сторінка Зеленського

Пряма мова Зеленського: "У восьму річницю звільнення Маріуполя від проросійських терористів ми знову боремося за нього та всю Україну. Як і тоді, у 2014-му, Маріуполь знову буде вільний. Український прапор повернеться так само, як і в кожне місто й село, куди прийшли окупанти. Бо це наша країна і наші люди!"

Деталі: Серед світлин, якими поділився президент, руїни Драматичного театру після авіаційного бомбардування. Також він показав фото знищених вулиць та житлових будинків у середмісті.

Зруйнований Драмтеатр у Маріуполі Фото: Reuters

Maximilian Clarke/SOPA Images

Maximilian Clarke/SOPA Images

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