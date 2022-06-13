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Зеленський показав фото Маріуполя під окупацією й пообіцяв звільнити, як у 2014 році

Денис КарловськийПонеділок, 13 червня 2022, 16:32
Зеленський показав фото Маріуполя під окупацією й пообіцяв звільнити, як у 2014 році
зруйновані фойє драмтеатру в маріуполі. фото: reuters

З нагоди річниці звільнення Маріуполя з-під окупації російських бойовиків 2014 року, президент Володимир Зеленський оприлюднив світлини нинішнього стану міста під російською окупацією.

Джерело: facebook-сторінка Зеленського

Пряма мова Зеленського: "У восьму річницю звільнення Маріуполя від проросійських терористів ми знову боремося за нього та всю Україну. Як і тоді, у 2014-му, Маріуполь знову буде вільний. Український прапор повернеться так само, як і в кожне місто й село, куди прийшли окупанти. Бо це наша країна і наші люди!"

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Деталі: Серед світлин, якими поділився президент, руїни Драматичного театру після авіаційного бомбардування. Також він показав фото знищених вулиць та житлових будинків у середмісті. 

Зруйнований Драмтеатр у Маріуполі
Зруйнований Драмтеатр у Маріуполі
Фото: Reuters
 
Maximilian Clarke/SOPA Images
 
Maximilian Clarke/SOPA Images
 

Передісторія: 

  • 2014 року 13 червня українські захисники почали зачищати територію міста від бойовиків проросійських терористів із так званої "ДНР". Згодом мешканці міста відзначали щорічно 13 червня  День визволення Маріуполя.
  • Російські окупанти перейменували площу Свободи в Маріуполі на площу Леніна.
  • Вулицями зруйнованого міста їздять автомобілі з гучномовцями, які транслюють російську пропаганду.
  • За даними міської ради Маріуполя, до кінця 2022 року 10 тисяч маріупольців можуть загинути від інфекційних захворювань.
  • Окупанти депортували 50 тисяч маріупольців з міста.

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Теми: МаріупольокупаціяРосія
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