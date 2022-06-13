Зеленський показав фото Маріуполя під окупацією й пообіцяв звільнити, як у 2014 році

З нагоди річниці звільнення Маріуполя з-під окупації російських бойовиків 2014 року, президент Володимир Зеленський оприлюднив світлини нинішнього стану міста під російською окупацією.

Джерело: facebook-сторінка Зеленського

Пряма мова Зеленського: "У восьму річницю звільнення Маріуполя від проросійських терористів ми знову боремося за нього та всю Україну. Як і тоді, у 2014-му, Маріуполь знову буде вільний. Український прапор повернеться так само, як і в кожне місто й село, куди прийшли окупанти. Бо це наша країна і наші люди!"

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Деталі: Серед світлин, якими поділився президент, руїни Драматичного театру після авіаційного бомбардування. Також він показав фото знищених вулиць та житлових будинків у середмісті.

Зруйнований Драмтеатр у Маріуполі Фото: Reuters

Maximilian Clarke/SOPA Images

Maximilian Clarke/SOPA Images

Передісторія:

2014 року 13 червня українські захисники почали зачищати територію міста від бойовиків проросійських терористів із так званої "ДНР". Згодом мешканці міста відзначали щорічно 13 червня День визволення Маріуполя.

Російські окупанти перейменували площу Свободи в Маріуполі на площу Леніна.

Вулицями зруйнованого міста їздять автомобілі з гучномовцями, які транслюють російську пропаганду.

За даними міської ради Маріуполя, до кінця 2022 року 10 тисяч маріупольців можуть загинути від інфекційних захворювань.

Окупанти депортували 50 тисяч маріупольців з міста.