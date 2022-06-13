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Зеленский показал фото Мариуполя под оккупацией и пообещал освобождение, как в 2014 году

Денис КарловскийПонедельник, 13 июня 2022, 16:32
разрушенные фойе дрматеатра в мариуполе. фото: reuters

По случаю годовщины освобождения Мариуполя из-под оккупации российских боевиков 2014 года, президент Владимир Зеленский обнародовал фотографии нынешнего состояния города под российской оккупацией.

Источник: facebook-страница Зеленского

Прямая речь Зеленского: "В восьмую годовщину освобождения Мариуполя от пророссийских террористов мы снова боремся за него и всю Украину. Как и тогда, в 2014-м, Мариуполь снова будет свободен. Украинский флаг вернется так же, как и в каждый город и село, куда пришли оккупанты. Это наша страна и наши люди!"

Детали: Среди фотографий, которыми поделился президент, руины Драматического театра после авиационной бомбардировки. Также он показал фото уничтоженных улиц и жилых домов в центре города.

Зруйнований Драмтеатр у Маріуполі
Разрушенный Драмтеатр в Мариуполе
Фото: Reuters
 
Maximilian Clarke/SOPA Images
 
Maximilian Clarke/SOPA Images
 

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Темы: МариупольоккупацияРосcия
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