Зеленский показал фото Мариуполя под оккупацией и пообещал освобождение, как в 2014 году

По случаю годовщины освобождения Мариуполя из-под оккупации российских боевиков 2014 года, президент Владимир Зеленский обнародовал фотографии нынешнего состояния города под российской оккупацией.

Источник: facebook-страница Зеленского

Прямая речь Зеленского: "В восьмую годовщину освобождения Мариуполя от пророссийских террористов мы снова боремся за него и всю Украину. Как и тогда, в 2014-м, Мариуполь снова будет свободен. Украинский флаг вернется так же, как и в каждый город и село, куда пришли оккупанты. Это наша страна и наши люди!"

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Детали: Среди фотографий, которыми поделился президент, руины Драматического театра после авиационной бомбардировки. Также он показал фото уничтоженных улиц и жилых домов в центре города.

Разрушенный Драмтеатр в Мариуполе Фото: Reuters

Maximilian Clarke/SOPA Images

Maximilian Clarke/SOPA Images

Предыстория:

В 2014 году 13 июня украинские защитники начали зачищать территорию города от боевиков пророссийских террористов из так называемой "ДНР". Впоследствии жители города отмечали ежегодно 13 июня День освобождения Мариуполя.

Российские оккупанты переименовали площадь Свободы в Мариуполе в площадь Ленина.

По улицам разрушенного города ездят автомобили с громкоговорителями, транслирующими российскую пропаганду.

По данным городского совета Мариуполя, к концу 2022 года 10 тысяч мариупольцев могут погибнуть от инфекционных заболеваний.

Оккупанты депортировали 50 тысяч мариупольцев из города.