Зеленский показал фото Мариуполя под оккупацией и пообещал освобождение, как в 2014 году

По случаю годовщины освобождения Мариуполя из-под оккупации российских боевиков 2014 года, президент Владимир Зеленский обнародовал фотографии нынешнего состояния города под российской оккупацией.

Источник: facebook-страница Зеленского

Прямая речь Зеленского: "В восьмую годовщину освобождения Мариуполя от пророссийских террористов мы снова боремся за него и всю Украину. Как и тогда, в 2014-м, Мариуполь снова будет свободен. Украинский флаг вернется так же, как и в каждый город и село, куда пришли оккупанты. Это наша страна и наши люди!"

Детали: Среди фотографий, которыми поделился президент, руины Драматического театра после авиационной бомбардировки. Также он показал фото уничтоженных улиц и жилых домов в центре города.

Разрушенный Драмтеатр в Мариуполе Фото: Reuters

Maximilian Clarke/SOPA Images

Maximilian Clarke/SOPA Images

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