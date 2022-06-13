Зеленский показал фото Мариуполя под оккупацией и пообещал освобождение, как в 2014 году
Понедельник, 13 июня 2022, 16:32
По случаю годовщины освобождения Мариуполя из-под оккупации российских боевиков 2014 года, президент Владимир Зеленский обнародовал фотографии нынешнего состояния города под российской оккупацией.
Источник: facebook-страница Зеленского
Прямая речь Зеленского: "В восьмую годовщину освобождения Мариуполя от пророссийских террористов мы снова боремся за него и всю Украину. Как и тогда, в 2014-м, Мариуполь снова будет свободен. Украинский флаг вернется так же, как и в каждый город и село, куда пришли оккупанты. Это наша страна и наши люди!"
Детали: Среди фотографий, которыми поделился президент, руины Драматического театра после авиационной бомбардировки. Также он показал фото уничтоженных улиц и жилых домов в центре города.
Предыстория:
- В 2014 году 13 июня украинские защитники начали зачищать территорию города от боевиков пророссийских террористов из так называемой "ДНР". Впоследствии жители города отмечали ежегодно 13 июня День освобождения Мариуполя.
- Российские оккупанты переименовали площадь Свободы в Мариуполе в площадь Ленина.
- По улицам разрушенного города ездят автомобили с громкоговорителями, транслирующими российскую пропаганду.
- По данным городского совета Мариуполя, к концу 2022 года 10 тысяч мариупольцев могут погибнуть от инфекционных заболеваний.
- Оккупанты депортировали 50 тысяч мариупольцев из города.