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Під Ізюмом українські воїни збили російський вертоліт Ка-52

Альона Мазуренко Понеділок, 13 червня 2022, 21:30
Під Ізюмом українські воїни збили російський вертоліт Ка-52
ілюстративне фото 93-ї ОМБр Холодний Яр

Над Харківською областю українські захисники збили ворожий гелікоптер Ка-52, вертоліт впав на тимчасово окуповану територію.

Джерело: 93-тя ОМБр Холодний Яр

Дослівно: "Сьогодні (13 червня - ред.) після обіду на Ізюмському напрямку, що на Харківщині, зенітно-ракетний дивізіон холодноярців знищив бойовий вертоліт Ка-52 російських загарбників".

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Деталі: Гелікоптер росіян впав на тимчасово окуповану територію між населеними пунктами Сулигівка та Довгеньке.

Інформацію про збитий ворожий вертоліт УП також підтверили поінформовані джерела.

Станом на ранок 13 червня українські оборонці повідомили, що знищили 178 російських гелікоптерів і 213 літаків.

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"Міста, яке любила, більше немає". Історії тих, кому вдалося вибратися з окупованого Ізюма 

Передісторія:

  • На початку березня російські війська спершу оточили Ізюм та завдавали нищівних авіаційних і артилерійських ударів по місту. 
  • Місцева влада заявляла про гуманітарну катастрофу в місті через неможливість організувати евакуацію та привезти гуманітарну допомогу.
  • Житлова забудова міста була знищена на понад 80%.

Теми: ІзюмавіавійнаХарківська область
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