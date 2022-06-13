Під Ізюмом українські воїни збили російський вертоліт Ка-52

Над Харківською областю українські захисники збили ворожий гелікоптер Ка-52, вертоліт впав на тимчасово окуповану територію.

Джерело: 93-тя ОМБр Холодний Яр

Дослівно: "Сьогодні (13 червня - ред.) після обіду на Ізюмському напрямку, що на Харківщині, зенітно-ракетний дивізіон холодноярців знищив бойовий вертоліт Ка-52 російських загарбників".

Деталі: Гелікоптер росіян впав на тимчасово окуповану територію між населеними пунктами Сулигівка та Довгеньке.

Інформацію про збитий ворожий вертоліт УП також підтверили поінформовані джерела.

Станом на ранок 13 червня українські оборонці повідомили, що знищили 178 російських гелікоптерів і 213 літаків.

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