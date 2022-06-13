Под Изюмом украинские воины сбили российский вертолет Ка-52

Над Харьковской областью украинские защитники сбили вражеский вертолет Ка-52, он упал на временно оккупированную территорию.

Источник: 93-я ОМБр Холодный Яр

Дословно: "Сегодня (13 июня - ред.) после обеда на Изюмском направлении Харьковской области зенитно-ракетный дивизион холодноярцев уничтожил боевой вертолет Ка-52 российских захватчиков".

Детали: Вертолет россиян упал на временно оккупированную территорию между населенными пунктами Сулиговка и Довгенькое.

Информацию о сбитом вражеском вертолете УП также подтвердили поинформированные источники.

По состоянию на утро 13 июня украинские защитники сообщили, что уничтожили 178 российских вертолетов и 213 самолетов.

Читайте также: "Один труп у нас долго не закапывали - говорили, что это российский наводчик". История спасения из оккупированного Изюма

ВИДЕО ДНЯ

"Города, который любила, больше нет". Истории тех, кому удалось выбраться из оккупированного Изюма

Предыстория: