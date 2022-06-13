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Под Изюмом украинские воины сбили российский вертолет Ка-52

Мазуренко Алена Понедельник, 13 июня 2022, 21:30
иллюстративный фото 93-й ОМБр Холодный Яр

Над Харьковской областью украинские защитники сбили вражеский вертолет Ка-52, он упал на временно оккупированную территорию.

Источник: 93-я ОМБр Холодный Яр

Дословно: "Сегодня (13 июня - ред.) после обеда на Изюмском направлении Харьковской области зенитно-ракетный дивизион холодноярцев уничтожил боевой вертолет Ка-52 российских захватчиков".

Детали: Вертолет россиян упал на временно оккупированную территорию между населенными пунктами Сулиговка и Довгенькое.

Информацию о сбитом вражеском вертолете УП также подтвердили поинформированные источники.

По состоянию на утро 13 июня украинские защитники сообщили, что уничтожили 178 российских вертолетов и 213 самолетов.

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Предыстория:

  • В начале марта российские войска сначала окружили Изюм и наносили сокрушительные авиационные и артиллерийские удары по городу.
  • Местные власти заявляли о гуманитарной катастрофе в городе из-за невозможности организовать эвакуацию и привезти гуманитарную помощь.
  • Жилая застройка города была уничтожена более чем на 80%.

Темы: ИзюмавиавойнаХарьковская область
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