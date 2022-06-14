На сєвєродонецькому “Азоті”, який нищать росіяни, ховаються 540-560 цивільних

У бомбосховищах сєвєродонецького об'єднання "Азот" залишаються 540-560 цивільних осіб, росіяни постійно обстрілюють цей об'єкт.

Джерело: керівник військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецька Олександр Стрюк в ефірі вранці 14 червня, Telegram голови Луганської ОВА

Пряма мова: "Певні запаси (їжі й води – ред.) на "Азоті" створені, у бомбосховищах "Азоту" перебуває близько 540-560 осіб. Ворог фактично розбирає на запчастини наше найбільше підприємство".

Деталі: За словами голови міської ВЦА, коли є можливість, відбувається поодинока й тиха евакуація громадян.

Стрюк повідомив, що йдуть постійні бої і спроби штурму. За його словами, це "вуличні бої", десь українські бійці відтискають ворога, десь навпаки – ситуація змінюється щогодини, вона важка, але контрольована.

Голова ВЦА Сєвєродонецька додав, що зруйновані усі три мости, але "місто не відрізане", шляхи сполученням існують.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що селища-сателіти теж постійно штурмують та обстрілюють.

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Чому це важливо: Росіяни нищать об’єднання "Азот", в укриттях підприємства переховуються і військові, і цивільні люди. На ранок 14 червня було ще одне цілеспрямоване влучання в об’єкти "Азота" й "Склопластика".

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай говорив, що укриття "Азоту" не такі міцні, як у заводу "Азовсталь", який був прихистком для захисників і жителів Маріуполя до остаточної окупації.