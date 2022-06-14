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На сєвєродонецькому “Азоті”, який нищать росіяни, ховаються 540-560 цивільних

Олена РощінаВівторок, 14 червня 2022, 09:07

У бомбосховищах сєвєродонецького об'єднання "Азот" залишаються 540-560 цивільних осіб, росіяни постійно обстрілюють цей об'єкт.

Джерело: керівник військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецька Олександр Стрюк в ефірі вранці 14 червня, Telegram голови Луганської ОВА

Пряма мова: "Певні запаси (їжі й води – ред.) на "Азоті" створені, у бомбосховищах "Азоту" перебуває близько 540-560 осіб. Ворог фактично розбирає на запчастини наше найбільше підприємство". 

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Деталі: За словами голови міської ВЦА, коли є можливість, відбувається поодинока й тиха евакуація громадян. 

Стрюк повідомив, що йдуть постійні бої і спроби штурму. За його словами, це "вуличні бої", десь українські бійці відтискають ворога, десь навпаки – ситуація змінюється щогодини, вона важка, але контрольована. 

Голова ВЦА Сєвєродонецька додав, що зруйновані усі три мости, але "місто не відрізане", шляхи сполученням існують.

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Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що селища-сателіти теж постійно штурмують та обстрілюють. 

Чому це важливо: Росіяни нищать об’єднання "Азот", в укриттях підприємства переховуються і військові, і цивільні люди. На ранок 14 червня було ще одне цілеспрямоване влучання в об’єкти "Азота" й "Склопластика".

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай говорив, що укриття "Азоту" не такі міцні, як у заводу "Азовсталь", який був прихистком для захисників і жителів Маріуполя до остаточної окупації. 

Теми: СєвєродонецькЛуганська областьвійна
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