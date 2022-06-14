Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

На сєвєродонецькому “Азоті”, який нищать росіяни, ховаються 540-560 цивільних

Олена РощінаВівторок, 14 червня 2022, 09:07

У бомбосховищах сєвєродонецького об'єднання "Азот" залишаються 540-560 цивільних осіб, росіяни постійно обстрілюють цей об'єкт.

Джерело: керівник військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецька Олександр Стрюк в ефірі вранці 14 червня, Telegram голови Луганської ОВА

Пряма мова: "Певні запаси (їжі й води – ред.) на "Азоті" створені, у бомбосховищах "Азоту" перебуває близько 540-560 осіб. Ворог фактично розбирає на запчастини наше найбільше підприємство". 

Деталі: За словами голови міської ВЦА, коли є можливість, відбувається поодинока й тиха евакуація громадян. 

Стрюк повідомив, що йдуть постійні бої і спроби штурму. За його словами, це "вуличні бої", десь українські бійці відтискають ворога, десь навпаки – ситуація змінюється щогодини, вона важка, але контрольована. 

Голова ВЦА Сєвєродонецька додав, що зруйновані усі три мости, але "місто не відрізане", шляхи сполученням існують.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що селища-сателіти теж постійно штурмують та обстрілюють. 

ВІДЕО ДНЯ

Чому це важливо: Росіяни нищать об’єднання "Азот", в укриттях підприємства переховуються і військові, і цивільні люди. На ранок 14 червня було ще одне цілеспрямоване влучання в об’єкти "Азота" й "Склопластика".

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай говорив, що укриття "Азоту" не такі міцні, як у заводу "Азовсталь", який був прихистком для захисників і жителів Маріуполя до остаточної окупації. 

Теми: СєвєродонецькЛуганська областьвійна
Головне сьогодні

Вибухи на Львівщині й Тернопільщині: ППО збила ракету, мінімум 4 постраждалих

Українське посвідчення водія можна обміняти на документ єврозразка

Відомий київський активіст Роман Ратушний загинув на фронті

Суд заборонив партію Мураєва

аудіо Перехоплення СБУ: окупанти відмовляються йти в атаку – бояться прямого зіткнення з ЗСУ

фото Окупанти вирішили встановити пам’ятник "асвабадітєлю" у Бердянську

Усі новини...
Сєвєродонецьк
Всі мости, що ведуть до Сєвєродонецька, зруйновано – Гайдай 
Окупанти намагаються оточити ЗСУ в районах 4 населених пунктів на Донбасі – зведення Генштабу
Росіяни посилили обстріли Лисичанська, загрози оточення на Луганщині немає – Гайдай
Останні новини
16:45
Суд заборонив дві партії херсонських колаборантів
16:35
Уряд погодив "транспортний безвіз" з ЄС, угоду підпишуть до кінця червня
16:31
відеоПовітряні сили збили три крилаті російські ракети "Калібр"
16:30
МОН рекомендує школам створити літні табори для дітей
16:29
Зеленський: Будемо говорити, коли РФ буде готова закінчити війну
16:18
Штайнмаєр став на захист Шольца після критики Зеленського
16:15
У Радфеді РФ вважають, що додаткового призову для війни в Україні не буде
16:14
Українські спортсмени бойкотуватимуть змагання, якщо на них будуть росіяни чи білоруси – Гутцайт
16:09
Через війну надходження до держбюджету від туристичної галузі впали на 18%
16:07
фотоДесантники "приземлили" черговий російський безпілотник
Усі новини...