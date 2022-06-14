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На северодонецком Азоте, который уничтожают россияне, прячутся 540-560 гражданских

Елена РощинаВторник, 14 июня 2022, 09:07

В бомбоубежищах северодонецкого объединения "Азот" остаются 540-560 гражданских лиц, россияне постоянно обстреливают этот объект.

Источник: руководитель военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк в эфире утром 14 июня, Telegram главы Луганской ОВА

Прямая речь: "Определенные запасы (еды и воды – ред.) на "Азоте" созданы, в бомбоубежищах "Азота" находится порядка 540-560 человек. Враг фактически разбирает на запчасти наше крупнейшее предприятие".

Детали: По словам главы городской ВГА, когда есть возможность, происходит единичная и тихая эвакуация граждан.

Стрюк сообщил, что идут постоянные бои и попытки штурма. По его словам, это "уличные бои", где-то украинские бойцы оттесняют врага, где-то наоборот – ситуация меняется каждый час, она тяжелая, но контрлированная.

Глава ВГА Северодонецка добавил, что разрушены все три моста, но "город не отрезан", пути сообщения есть,

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что поселки-сателлиты тоже постоянно штурмуют и обстреливают.

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Почему это важно: Россияне уничтожают объединение "Азот", в укрытиях предприятия прячутся и военные, и гражданские люди. На утром 14 июня было еще одно целенаправленное попадание в объекты "Азота" и "Стеклопластика".

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай говорил, что укрытия "Азота" не такие крепкие, как у завода "Азовсталь", который был прибежищем для защитников и жителей Мариуполя до окончательной оккупации.

Темы: СеверодонецкЛуганская областьвойна
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