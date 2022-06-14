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На северодонецком Азоте, который уничтожают россияне, прячутся 540-560 гражданских

Елена РощинаВторник, 14 июня 2022, 09:07

В бомбоубежищах северодонецкого объединения "Азот" остаются 540-560 гражданских лиц, россияне постоянно обстреливают этот объект.

Источник: руководитель военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк в эфире утром 14 июня, Telegram главы Луганской ОВА

Прямая речь: "Определенные запасы (еды и воды – ред.) на "Азоте" созданы, в бомбоубежищах "Азота" находится порядка 540-560 человек. Враг фактически разбирает на запчасти наше крупнейшее предприятие".

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Детали: По словам главы городской ВГА, когда есть возможность, происходит единичная и тихая эвакуация граждан.

Стрюк сообщил, что идут постоянные бои и попытки штурма. По его словам, это "уличные бои", где-то украинские бойцы оттесняют врага, где-то наоборот – ситуация меняется каждый час, она тяжелая, но контрлированная.

Глава ВГА Северодонецка добавил, что разрушены все три моста, но "город не отрезан", пути сообщения есть,

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Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что поселки-сателлиты тоже постоянно штурмуют и обстреливают.

Почему это важно: Россияне уничтожают объединение "Азот", в укрытиях предприятия прячутся и военные, и гражданские люди. На утром 14 июня было еще одно целенаправленное попадание в объекты "Азота" и "Стеклопластика".

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай говорил, что укрытия "Азота" не такие крепкие, как у завода "Азовсталь", который был прибежищем для защитников и жителей Мариуполя до окончательной оккупации.

Темы: СеверодонецкЛуганская областьвойна
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