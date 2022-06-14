"Танці на кістках": окупанти зібралися відкрити розбомблений драмтеатр у Маріуполі

Російські окупанти мають намір відкрити новий сезон у розбомбленому Драматичному театрі Маріуполя вже у вересні.

Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram

Деталі: Андрющенко цитує офіційне повідомлення від окупаційної адміністрації:

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"Драмтеатр у Маріуполі має відкритися 10 вересня, новий сезон відкриється двома-трьома танцювальними та естрадно-концертними номерами, а також театральною постановкою".

Пряма мова: "Танок на кістках, вистава на могильнику. І все організують окупанти разом з колаборантами. Коли наступного разу цинічна Росія почне знов щось волати про гуманізм, просто згадайте це повідомлення. МраZота".

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