"Танці на кістках": окупанти зібралися відкрити розбомблений драмтеатр у Маріуполі

Російські окупанти мають намір відкрити новий сезон у розбомбленому Драматичному театрі Маріуполя вже у вересні.

Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram

Деталі: Андрющенко цитує офіційне повідомлення від окупаційної адміністрації:

"Драмтеатр у Маріуполі має відкритися 10 вересня, новий сезон відкриється двома-трьома танцювальними та естрадно-концертними номерами, а також театральною постановкою".

Пряма мова: "Танок на кістках, вистава на могильнику. І все організують окупанти разом з колаборантами. Коли наступного разу цинічна Росія почне знов щось волати про гуманізм, просто згадайте це повідомлення. МраZота".

Передісторія:

16 березня окупаційні війська скинули надпотужну бомбу на Маріупольський драматичний театр, де ховалися біженці, які втратили домівку. Перед та позаду будівлі драматичного театру в Маріуполі були написи великими літерами "Дети" для пілотів авіації, але загарбників це не зупинило.

В кінці квітня стало відомо, що в Маріуполі окупанти зачищають завали розбомбленого російськими військами Драматичного театру, знайдені тіла вивозять в селище Мангуш, де звалюють в траншею.

Розслідування Associated Press зазначає, що напад росіян на Драмтеатр у Маріуполі насправді був набагато смертоноснішим, ніж передбачалося, внаслідок чого загинуло близько 600 людей усередині та зовні будівлі.