Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Танці на кістках": окупанти зібралися відкрити розбомблений драмтеатр у Маріуполі

Валентина РоманенкоВівторок, 14 червня 2022, 10:30
Танці на кістках: окупанти зібралися відкрити розбомблений драмтеатр у Маріуполі

Російські окупанти мають намір відкрити новий сезон у розбомбленому Драматичному театрі Маріуполя вже у вересні.

Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram

Деталі: Андрющенко цитує офіційне повідомлення від окупаційної адміністрації:

Реклама:

"Драмтеатр у Маріуполі має відкритися 10 вересня, новий сезон відкриється двома-трьома танцювальними та естрадно-концертними номерами, а також театральною постановкою".

Пряма мова: "Танок на кістках, вистава на могильнику. І все організують окупанти разом з колаборантами. Коли наступного разу цинічна Росія почне знов щось волати про гуманізм, просто згадайте це повідомлення. МраZота".

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • 16 березня окупаційні війська скинули надпотужну бомбу на Маріупольський драматичний театр, де ховалися біженці, які втратили домівку. Перед та позаду будівлі драматичного театру в Маріуполі були написи великими літерами "Дети" для пілотів авіації, але загарбників це не зупинило.
  • В кінці квітня стало відомо, що в Маріуполі окупанти зачищають завали розбомбленого російськими військами Драматичного театру, знайдені тіла вивозять в селище Мангуш, де звалюють в траншею.
  • Розслідування Associated Press зазначає, що напад росіян на Драмтеатр у Маріуполі насправді був набагато смертоноснішим, ніж передбачалося, внаслідок чого загинуло близько 600 людей усередині та зовні будівлі.

Теми: Маріупольокупаціявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Маріуполь
500 днів у полоні: на Майдані провели акцію на підтримку оборонців Маріуполя
Андрющенко: У Маріуполі спрацювала ППО
Окупанти планують завезти в захоплений Маріуполь 300 тисяч росіян – ЦНС
Останні новини
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
Усі новини...
Реклама: