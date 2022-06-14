"Танцы на костях": оккупанты собрались открыть разбомбленный драмтеатр в Мариуполе

Российские оккупанты намерены открыть новый сезон в разбомбленном Драматическом театре Мариуполя уже в сентябре.

Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram

Детали: Андрющенко цитирует официальное сообщение от оккупационной администрации:

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"Драмтеатр в Мариуполе должен открыться 10 сентября, новый сезон откроется двумя-тремя танцевальными и эстрадно-концертными номерами, а также театральной постановкой".

Прямая речь: "Танец на костях, спектакль на могильнике. И все организуют оккупанты вместе с коллаборантами. Когда в следующий раз циничная Россия начнет снова что-то взывать о гуманизме, просто вспомните это сообщение".

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