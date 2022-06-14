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"Танцы на костях": оккупанты собрались открыть разбомбленный драмтеатр в Мариуполе

Валентина РоманенкоВторник, 14 июня 2022, 10:30

Российские оккупанты намерены открыть новый сезон в разбомбленном Драматическом театре Мариуполя уже в сентябре.

Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram

Детали: Андрющенко цитирует официальное сообщение от оккупационной администрации:

"Драмтеатр в Мариуполе должен открыться 10 сентября, новый сезон откроется двумя-тремя танцевальными и эстрадно-концертными номерами, а также театральной постановкой".

Прямая речь: "Танец на костях, спектакль на могильнике. И все организуют оккупанты вместе с коллаборантами. Когда в следующий раз циничная Россия начнет снова что-то взывать о гуманизме, просто вспомните это сообщение".

Предыстория:

  • 16 марта оккупационные войска сбросили сверхмощную бомбу на Мариупольский драматический театр, где скрывались мирные жители. Перед и позади здания драматического театра в Мариуполе были надписи заглавными буквами "Дети" для пилотов авиации, но это захватчиков не остановило.
  • В апреле стало известно, что в Мариуполе оккупанты зачищают завалы разбомбленного русскими войсками Драматического театра, найденные тела вывозят в поселок Мангуш, где сваливают в траншею.
  • Расследование Associated Press отмечает, что нападение россиян на Драмтеатр в Мариуполе на самом деле было гораздо более смертоносным, чем предполагалось, в результате чего погибло около 600 человек внутри и снаружи здания.

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Темы: Мариупольоккупациявойна
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