Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Танцы на костях": оккупанты собрались открыть разбомбленный драмтеатр в Мариуполе

Валентина РоманенкоВторник, 14 июня 2022, 10:30
Танцы на костях: оккупанты собрались открыть разбомбленный драмтеатр в Мариуполе

Российские оккупанты намерены открыть новый сезон в разбомбленном Драматическом театре Мариуполя уже в сентябре.

Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram

Детали: Андрющенко цитирует официальное сообщение от оккупационной администрации:

Реклама:

"Драмтеатр в Мариуполе должен открыться 10 сентября, новый сезон откроется двумя-тремя танцевальными и эстрадно-концертными номерами, а также театральной постановкой".

Прямая речь: "Танец на костях, спектакль на могильнике. И все организуют оккупанты вместе с коллаборантами. Когда в следующий раз циничная Россия начнет снова что-то взывать о гуманизме, просто вспомните это сообщение".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 16 марта оккупационные войска сбросили сверхмощную бомбу на Мариупольский драматический театр, где скрывались мирные жители. Перед и позади здания драматического театра в Мариуполе были надписи заглавными буквами "Дети" для пилотов авиации, но это захватчиков не остановило.
  • В апреле стало известно, что в Мариуполе оккупанты зачищают завалы разбомбленного русскими войсками Драматического театра, найденные тела вывозят в поселок Мангуш, где сваливают в траншею.
  • Расследование Associated Press отмечает, что нападение россиян на Драмтеатр в Мариуполе на самом деле было гораздо более смертоносным, чем предполагалось, в результате чего погибло около 600 человек внутри и снаружи здания.

Темы: Мариупольоккупациявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Мариуполь
500 дней в плену: на Майдане провели акцию в поддержку защитников Мариуполя
Андрющенко: В Мариуполе сработала ПВО
Оккупанты планируют завезти в захваченный Мариуполь 300 тысяч россиян – ЦНС
Последние новости
00:13
В Севастополе работала ПВО: оккупанты говорят, что сбили беспилотник
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
21:56
В Бразилии говорят, что вряд ли арестуют Путина, несмотря на членство в МУС
Все новости...
Реклама: