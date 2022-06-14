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Українські спортсмени бойкотуватимуть змагання, якщо на них будуть росіяни чи білоруси – Гутцайт

Ірина БалачукВівторок, 14 червня 2022, 16:14
Українські спортсмени бойкотуватимуть змагання, якщо на них будуть росіяни чи білоруси – Гутцайт
Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт. Фото з Facebook

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт заявив, що українські спортсмени будуть бойкотувати змагання, якщо на них допускатимуть представників Росії та Білорусі.

Джерело: Гутцайт у Facebook

Пряма мова Гутцайта: "У разі допуску спортсменів РФ та РБ до участі у змаганнях українські спортсмени готові блокувати їх виступи та бойкотувати такі змагання. Світ не має права забувати про війну, яку розпочала Росія проти України".

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Деталі: За словами міністра, спортсмени Росії та Білорусі не можуть брати участь у міжнародних змаганнях ані під власними, ані під нейтральними прапорами, оскільки мовчазно погоджуються з вбивством українців, або відкрито це підтримують.

Гутцайт закликав президентів всеукраїнських федерацій звертатися до міжнародних спортивних федерацій задля недопущення таких випадків, а також запропонував запрошувати їхніх керівників в Україну.

Пряма мова міністра: "Ми покажемо Ірпінь і Бучу, Харків і Чернігів! Вони мають знати, що відчувають українські спортсмени, коли виходять на старт поряд з представниками країн-агресорів".

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Теми: Українавійнаспорт
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