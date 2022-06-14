Українські спортсмени бойкотуватимуть змагання, якщо на них будуть росіяни чи білоруси – Гутцайт
Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт заявив, що українські спортсмени будуть бойкотувати змагання, якщо на них допускатимуть представників Росії та Білорусі.
Джерело: Гутцайт у Facebook
Пряма мова Гутцайта: "У разі допуску спортсменів РФ та РБ до участі у змаганнях українські спортсмени готові блокувати їх виступи та бойкотувати такі змагання. Світ не має права забувати про війну, яку розпочала Росія проти України".
Деталі: За словами міністра, спортсмени Росії та Білорусі не можуть брати участь у міжнародних змаганнях ані під власними, ані під нейтральними прапорами, оскільки мовчазно погоджуються з вбивством українців, або відкрито це підтримують.
Гутцайт закликав президентів всеукраїнських федерацій звертатися до міжнародних спортивних федерацій задля недопущення таких випадків, а також запропонував запрошувати їхніх керівників в Україну.
Пряма мова міністра: "Ми покажемо Ірпінь і Бучу, Харків і Чернігів! Вони мають знати, що відчувають українські спортсмени, коли виходять на старт поряд з представниками країн-агресорів".
Передісторія:
- Повномасштабна війна Росії проти України вже забрала життя понад 70 українських спортсменів та тренерів.
- Після заборони виступати на міжнародних змаганнях, російські та білоруські спортсмени усно зверталися до спортивних організацій Казахстану з проханням прийняти їх до збірної цієї країни.
- Через вторгнення Росії в Україну міжнародні спортивні федерації, асоціації та союзи масово відмовляються від проведення змагань світового рівня в РФ.
- Зокрема, виконавчий комітет Міжнародної федерації гімнастики (FIG) відсторонив російських і білоруських спортсменів від змагань.
- Також виконавчий комітет УЄФА переніс фінал Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2021/22 з Санкт-Петербурга на Стад де Франс на околиці Парижа.
- У червні у Росії відібрали право на проведення Чемпіонату Європи з художньої гімнастики у 2023 році через агресію проти України.