Украинские спортсмены будут бойкотировать соревнования, если на них будут россияне или белорусы – Гутцайт
Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт заявил, что украинские спортсмены будут бойкотировать соревнования, если на них будут допускаться представители России и Беларуси.
Источник: Гутцайт в Facebook
Прямая речь Гутцайта: "В случае допуска спортсменов РФ и РБ к участию в соревнованиях, украинские спортсмены готовы блокировать их выступления и бойкотировать такие соревнования. Мир не имеет права забывать войну, которую начала Россия против Украины".
Детали: По словам министра, спортсмены России и Беларуси не могут участвовать в международных соревнованиях ни под собственными, ни под нейтральными флагами, поскольку молчаливо согласны с убийством украинцев или открыто это поддерживают.
Гутцайт призвал президентов всеукраинских федераций обращаться в международные спортивные федерации для недопущения таких случаев, а также предложил приглашать их руководителей в Украину.
Прямая речь министра: "Мы покажем Ирпень и Бучу, Харьков и Чернигов! Они должны знать, что чувствуют украинские спортсмены, когда выходят на старт рядом с представителями стран-агрессоров".
Предыстория:
- Полномасштабная война России против Украины уже унесла жизни более 70 украинских спортсменов и тренеров.
- После запрета выступать на международных соревнованиях, российские и белорусские спортсмены устно обращались в спортивные организации Казахстана с просьбой принять их в сборную этой страны.
- Из-за вторжения России в Украину международные спортивные федерации, ассоциации и союзы массово отказываются от проведения соревнований мирового уровня в РФ.
- В частности, исполнительный комитет Международной федерации гимнастики (FIG) отстранил российских и белорусских спортсменов от соревнований.
- Также исполнительный комитет УЕФА перенес финал Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22 из Санкт-Петербурга на Стад де Франс в пригороде Парижа.
- В июне у России отобрали право на проведение Чемпионата Европы по художественной гимнастике в 2023 году из-за агрессии против Украины.