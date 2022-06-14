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Украинские спортсмены будут бойкотировать соревнования, если на них будут россияне или белорусы – Гутцайт

Ирина БалачукВторник, 14 июня 2022, 16:14
Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт. Фото с Facebook

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт заявил, что украинские спортсмены будут бойкотировать соревнования, если на них будут допускаться представители России и Беларуси.

Источник: Гутцайт в Facebook

Прямая речь Гутцайта: "В случае допуска спортсменов РФ и РБ к участию в соревнованиях, украинские спортсмены готовы блокировать их выступления и бойкотировать такие соревнования. Мир не имеет права забывать войну, которую начала Россия против Украины".

Детали: По словам министра, спортсмены России и Беларуси не могут участвовать в международных соревнованиях ни под собственными, ни под нейтральными флагами, поскольку молчаливо согласны с убийством украинцев или открыто это поддерживают.

Гутцайт призвал президентов всеукраинских федераций обращаться в международные спортивные федерации для недопущения таких случаев, а также предложил приглашать их руководителей в Украину.

Прямая речь министра: "Мы покажем Ирпень и Бучу, Харьков и Чернигов! Они должны знать, что чувствуют украинские спортсмены, когда выходят на старт рядом с представителями стран-агрессоров".

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Темы: Украинавойнаспорт
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