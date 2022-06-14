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У Радфеді РФ вважають, що додаткового призову для війни в Україні не буде

Катерина ТищенкоВівторок, 14 червня 2022, 16:15
ВІКТОР БОНДАРЄВ. ФОТО: WIKIPEDIA

Голова комітету Ради Федерації РФ з оборони Віктор Бондарєв вважає, що додаткового призову до російської армії для війни в Україні не знадобиться.

Джерело: Бондарєв, якого цитує російська агенція РИА Новости

Пряма мова: "Я думаю, що достатньо добровольців, які самі йдуть для наведення порядку туди (в Україну – ред.)".

Деталі: Говорячи про терміни проведення так званої "спецоперації", Бондарєв назвав досягнення її цілей "питанням часу".

Він запевняє, що російські загарбники не йдуть Україною "семимильними кроками" нібито через те, що українські війська прикриваються "живим щитом" із мирних жителів.

"Через те, що зганяють мирних жителів туди і, звичайно, доводиться працювати вибірково нашій армії та Росгвардії", - сказав сенатор.

Передісторія:

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Теми: Росіявійнамобілізація
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