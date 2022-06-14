В Совфеде РФ считают, что дополнительного призыва для войны в Украине не будет

Глава комитета Совета Федерации РФ по обороне Виктор Бондарев считает, что дополнительного призыва в российскую армию для войны в Украине не потребуется.

Источник: Бондарев, которого цитирует российское агентство РИА Новости

Прямая речь: "Я думаю, достаточно добровольцев, которые сами идут для наведения порядка туда (в Украину – ред.)".

Детали: Говоря о сроках проведения так называемой "спецоперации", Бондарев назвал достижение ее целей "вопросом времени".

Он уверяет, что российские захватчики не идут по Украине "семимильными шагами" якобы из-за того, что украинские войска прикрываются "живым щитом" из мирных жителей.

"Из-за того, что сгоняют мирных жителей туда и, естественно, приходится работать избирательно нашей армии и Росгвардии", - сказал сенатор.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ