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В Совфеде РФ считают, что дополнительного призыва для войны в Украине не будет

Катерина ТищенкоВторник, 14 июня 2022, 16:15
ВИКТОР БОНДАРЕВ. ФОТО: WIKIPEDIA

Глава комитета Совета Федерации РФ по обороне Виктор Бондарев считает, что дополнительного призыва в российскую армию для войны в Украине не потребуется.

Источник: Бондарев, которого цитирует российское агентство РИА Новости

Прямая речь: "Я думаю, достаточно добровольцев, которые сами идут для наведения порядка туда (в Украину – ред.)".

Детали: Говоря о сроках проведения так называемой "спецоперации", Бондарев назвал достижение ее целей "вопросом времени".

Он уверяет, что российские захватчики не идут по Украине "семимильными шагами" якобы из-за того, что украинские войска прикрываются "живым щитом" из мирных жителей.

"Из-за того, что сгоняют мирных жителей туда и, естественно, приходится работать избирательно нашей армии и Росгвардии", - сказал сенатор.

Предыстория:

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  • В начале мая украинская разведка заявляла, что Россия готовится объявить открытую мобилизацию 9 мая.
  • Глава Госдумы РФ Вячеслав Володин уверял, что мобилизации в России не ожидается.
  • Президент России Владимир Путин на параде ко Дню победы в Москве мобилизацию на войну не объявил.

Темы: Росcиявойнамобилизация
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