Спикер ОВА: Не хочу, чтобы кандидатами на премию Дарвина были одесситы, не идите купаться

Спикер Одесской областной военной администраций Сергей Братчук с сожалением констатирует, что граждане продолжают игнорировать предостережения властей о минах и идут купаться, подвергаясь опасности.

Источник: Братчук в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Люди идут, к сожалению. Человеческий фактор еще никто не отменял. Меня больше всего заставляет кричать… ругаться на одесситов, что они идут на пляжи. Но… кричу, потому, что с детьми идут.

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Взрослые, если вам ничего не стоит ваша жизнь, пожалейте детей. Пресловутая премия Дарвина, как правило, вручается посмертно. Я бы не хотел, чтобы среди номинантов были одесситы. Это же касается тех, кто приезжает в город отдыхать".

Детали: Братчук объясняет, что морская мина – это не только "огромный круглый ежик", который можно вовремя заметить. Это противокорабельная мина, но есть еще противодесантные. Последний случай подрыва на пляже в Грибовке – именно такой.

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