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Спикер ОВА: Не хочу, чтобы кандидатами на премию Дарвина были одесситы, не идите купаться

Валентина РоманенкоВторник, 14 июня 2022, 17:04
Спикер ОВА: Не хочу, чтобы кандидатами на премию Дарвина были одесситы, не идите купаться

Спикер Одесской областной военной администраций Сергей Братчук с сожалением констатирует, что граждане продолжают игнорировать предостережения властей о минах и идут купаться, подвергаясь опасности.

Источник: Братчук в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Люди идут, к сожалению. Человеческий фактор еще никто не отменял. Меня больше всего заставляет кричать… ругаться на одесситов, что они идут на пляжи. Но… кричу, потому, что с детьми идут.

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Взрослые, если вам ничего не стоит ваша жизнь, пожалейте детей. Пресловутая премия Дарвина, как правило, вручается посмертно. Я бы не хотел, чтобы среди номинантов были одесситы. Это же касается тех, кто приезжает в город отдыхать".

Детали: Братчук объясняет, что морская мина – это не только "огромный круглый ежик", который можно вовремя заметить. Это противокорабельная мина, но есть еще противодесантные. Последний случай подрыва на пляже в Грибовке – именно такой.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • После начала полномасштабной войны против Украины в марте российская армия заминировала морские пути от Босфора до Одессы, цинично заявив, что это украинские мины и после шторма они дрейфуют.
  • 11 июня к черноморскому побережью Одесщины вынесло вражескую мину, которая сдетонировала в 20 метрах от берега.
  • В тот же день на пляже в Грибовке Одесской области в результате взрыва мины в морской воде погиб отдыхающий. Семья, невзирая на запрет, пришла отдыхать на побережье. Пока мать с сыном раскладывали вещи, отец решил замерить глубину и температуру воды. Через несколько минут раздался взрыв, мужчина получил ранения несовместимые с жизнью.

Темы: Одессавойна
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