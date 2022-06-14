Захисників Маріуполя можуть невдовзі використати для пропаганди РФ – джерела
Українські спецслужби попереджають, що у найближчі дні російські окупанти можуть опублікувати відео для дискредитації захисників Маріуполя.
Джерело: поінформовані співрозмовники УП у спецслужбах України
Дослівно: "Найближчими днями можуть з'явитися публічні заяви та відео з гарнізону Маріуполя, який зараз у селищі Оленівка (тимчасово окупована територія, яку контролюють бойовики - ред.).
Може бути озвучена інформація, яка може не відповідати дійсності".
Деталі: Співрозмовники УП натякнули, що окупанти можуть схиляти українських захисників до заяв, які будуть на руку російський пропаганді.
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Командир "Азова" Денис Прокопенко (Редіс): Ми зробили все можливе та неможливе, аби відтягнути на себе переважаючі сили противника
Передісторія:
- Маріуполь був заблокований російськими військами 1 березня. З кінця квітня захисники Маріуполя були заблоковані на заводі "Азовсталь": це представники полку Нацгвардії "Азов", морські піхотинці, прикордонники, поліцейські. Вони просили світ про порятунок: морпіхи – про "екстракцію", "Азов" – про евакуацію поранених.
- Усі 2449 людей, які вийшли із "Азовсталі", зараз перебувають у смт Оленівка на Донеччині.