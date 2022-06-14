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Захисників Маріуполя можуть невдовзі використати для пропаганди РФ – джерела  

"Українська правда", Мазуренко Альона Вівторок, 14 червня 2022, 17:11
ВИХІД ЗАХИСНИКІВ АЗОВСТАЛІ, СКРИНШОТ З ВІДЕО

Українські спецслужби попереджають, що у найближчі дні російські окупанти можуть опублікувати відео для дискредитації захисників Маріуполя. 

Джерело: поінформовані співрозмовники УП у спецслужбах України

Дослівно: "Найближчими днями можуть з'явитися публічні заяви та відео з гарнізону Маріуполя, який зараз у селищі Оленівка (тимчасово окупована територія, яку контролюють бойовики - ред.).

Може бути озвучена інформація, яка може не відповідати дійсності".

Деталі: Співрозмовники УП натякнули, що окупанти можуть схиляти українських захисників до заяв, які будуть на руку російський пропаганді.

Читайте більше: "Острів надії". Як вийшли і що зараз із захисниками "Азовсталі" 

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ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Маріуполь був заблокований російськими військами 1 березня. З кінця квітня захисники Маріуполя були заблоковані на заводі "Азовсталь": це представники полку Нацгвардії "Азов", морські піхотинці, прикордонники, поліцейські. Вони просили світ про порятунок: морпіхи – про "екстракцію", "Азов" – про евакуацію поранених.
  • Усі 2449 людей, які вийшли із "Азовсталі", зараз перебувають у смт Оленівка на Донеччині.

Теми: Азов Маріупольокупаціяполонені
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