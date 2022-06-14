Захисників Маріуполя можуть невдовзі використати для пропаганди РФ – джерела  

Українські спецслужби попереджають, що у найближчі дні російські окупанти можуть опублікувати відео для дискредитації захисників Маріуполя.

Джерело: поінформовані співрозмовники УП у спецслужбах України

Дослівно: "Найближчими днями можуть з'явитися публічні заяви та відео з гарнізону Маріуполя, який зараз у селищі Оленівка (тимчасово окупована територія, яку контролюють бойовики - ред.).

Може бути озвучена інформація, яка може не відповідати дійсності".

Деталі: Співрозмовники УП натякнули, що окупанти можуть схиляти українських захисників до заяв, які будуть на руку російський пропаганді.

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