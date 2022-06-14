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Защитников Мариуполя могут вскоре использовать для пропаганды РФ – источники

"Украинская правда", Алена МазуренкоВторник, 14 июня 2022, 17:11
Защитников Мариуполя могут вскоре использовать для пропаганды РФ – источники
ВЫХОД ЗАЩИТНИКОВ АЗОВСТАЛИ, СКРИНШОТ С ВИДЕО

Украинские спецслужбы предупреждают, что в ближайшие дни российские захватчики могут опубликовать видео для дискредитации защитников Мариуполя.

Источник: поинформированные собеседники УП в спецслужбах Украины

Дословно: "В ближайшие дни могут появиться публичные заявления и видео из гарнизона Мариуполя, который сейчас в поселке Оленевка (временно оккупированная территория, контролируемая боевиками - ред.).

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Может быть озвучена информация, которая может не соответствовать действительности".

Детали: Собеседники УП намекнули, что оккупанты могут склонять украинских защитников к заявлениям, которые будут на руку российской пропаганде.

Читайте больше "Остров надежды". Как вышли и что сейчас с защитниками "Азовстали"

ВИДЕО ДНЯ

Командир "Азова" Денис Прокопенко (Редис): Мы сделали все возможное и невозможное, чтобы оттянуть на себя превосходящие силы противника

Предыстория:

  • Мариуполь был заблокирован российскими войсками 1 марта. С конца апреля защитники Мариуполя были заблокированы на заводе "Азовсталь": это представители полка Нацгвардии "Азов", морские пехотинцы, пограничники, полицейские. Они просили мир о спасении: морпехи – об "экстракции", "Азов" – об эвакуации раненых.
  • Все 2449 человек, которые вышли из "Азовстали", сейчас находятся в пгт Оленевка Донецкой области.

Темы: АзовМариупольоккупацияпленные
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