Защитников Мариуполя могут вскоре использовать для пропаганды РФ – источники

Украинские спецслужбы предупреждают, что в ближайшие дни российские захватчики могут опубликовать видео для дискредитации защитников Мариуполя.

Источник: поинформированные собеседники УП в спецслужбах Украины

Дословно: "В ближайшие дни могут появиться публичные заявления и видео из гарнизона Мариуполя, который сейчас в поселке Оленевка (временно оккупированная территория, контролируемая боевиками - ред.).

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Может быть озвучена информация, которая может не соответствовать действительности".

Детали: Собеседники УП намекнули, что оккупанты могут склонять украинских защитников к заявлениям, которые будут на руку российской пропаганде.

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