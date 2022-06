Подоляк озвучив потреби України у зброї для "паритету" з Росією

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк повідомив, що Україні потрібні тисяча гаубиць калібру 155 мм, триста реактивних систем залпового вогню, пів тисячі танків, дві тисячі одиниць бронетехніки і тисяча дронів.

Джерело: Михайло Подоляк у Twitter

Пряма мова: "Буду прямолінійним. Щоб закінчити війну та викинути Росію з України нам потрібен паритет важкої зброї: 1000 гаубиць калібру 155 мм; 300 РСЗВ; 500 танків; 2000 одиниць бронетехніки; 1000 дронів.

15.06 у Брюсселі буде зустріч Контактної групи міністрів оборони. Очікуємо на рішення".

Being straightforward – to end the war we need heavy weapons parity:



1000 howitzers caliber 155 mm;

300 MLRS;

500 tanks;

2000 armored vehicles;

1000 drones.



Contact Group of Defense Ministers meeting is held in #Brussels on June 15. We are waiting for a decision.