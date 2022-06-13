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Подоляк озвучив потреби України у зброї для "паритету" з Росією

Олена РощінаПонеділок, 13 червня 2022, 11:20
Подоляк озвучив потреби України у зброї для паритету з Росією
Михайло Подоляк, фото Офісу президента

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк повідомив, що Україні потрібні тисяча гаубиць калібру 155 мм, триста реактивних систем залпового вогню, пів тисячі танків, дві тисячі одиниць бронетехніки і тисяча дронів.

Джерело: Михайло Подоляк у Twitter

Пряма мова: "Буду прямолінійним. Щоб закінчити війну та викинути Росію з України нам потрібен паритет важкої зброї: 1000 гаубиць калібру 155 мм; 300 РСЗВ; 500 танків; 2000 одиниць бронетехніки; 1000 дронів.

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15.06 у Брюсселі буде зустріч Контактної групи міністрів оборони. Очікуємо на рішення".

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Довідка: У Брюсселі має відбутися зустріч Контактної групи з питань оборони України (так званий "Рамштайн-3").

Україна також отримала запрошення взяти участь у засіданні Північноатлантичної ради на рівні міністрів оборони, яка відбудеться 15-16 червня у Брюсселі.

9 червня міністр оборони України Олексій Резніков відзвітував про те, яку зброю Україна вже отримала і яку зброю хотіла б отримати.  

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Теми: зброявійнаУкраїнаОфіс президента
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