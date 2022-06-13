Подоляк озвучив потреби України у зброї для "паритету" з Росією

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк повідомив, що Україні потрібні тисяча гаубиць калібру 155 мм, триста реактивних систем залпового вогню, пів тисячі танків, дві тисячі одиниць бронетехніки і тисяча дронів.

Джерело: Михайло Подоляк у Twitter

Пряма мова: "Буду прямолінійним. Щоб закінчити війну та викинути Росію з України нам потрібен паритет важкої зброї: 1000 гаубиць калібру 155 мм; 300 РСЗВ; 500 танків; 2000 одиниць бронетехніки; 1000 дронів.

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15.06 у Брюсселі буде зустріч Контактної групи міністрів оборони. Очікуємо на рішення".

Being straightforward – to end the war we need heavy weapons parity:



1000 howitzers caliber 155 mm;

300 MLRS;

500 tanks;

2000 armored vehicles;

1000 drones.



Contact Group of Defense Ministers meeting is held in #Brussels on June 15. We are waiting for a decision. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 13, 2022

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Довідка: У Брюсселі має відбутися зустріч Контактної групи з питань оборони України (так званий "Рамштайн-3").

Україна також отримала запрошення взяти участь у засіданні Північноатлантичної ради на рівні міністрів оборони, яка відбудеться 15-16 червня у Брюсселі.

9 червня міністр оборони України Олексій Резніков відзвітував про те, яку зброю Україна вже отримала і яку зброю хотіла б отримати.

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