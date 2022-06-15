У Маріуполі підтвердилася загибель ще 21 дитини, жертви серед дітей сягнули 313-ти

Щонайменше 892 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації: 313 дітей загинули та 579 дітей поранено.

Джерело: дані ювенальних прокурорів станом на ранок 15 червня, Офіс генерального прокурора

Деталі: 14 червня від уламків ворожої ракети в м. Золочів Львівської області постраждало немовля.

13 червня внаслідок обстрілу окупантами з реактивної системи залпового вогню "Град" с. П’ятницьке та смт. Малинівка Чугуївського району Харківської області отримали поранення троє дітей віком 3 місяці, 11 та 17 років.

У ході фіксації кримінальних правопорушень стало відомо про загибель ще 25 дітей віком від 4 до 17 років у Донецькій області внаслідок обстрілів та бомбардувань регіону з березня по травень. При цьому 21 з них у м. Маріуполь.

Зокрема, під час обстрілу Маріуполя від прямого влучення ворожого снаряду у будівлю загинула вся родина керівника одного з управлінь міської ради із двома дівчатками 13 та 15 років.

Крім того, внаслідок обстрілів військовими РФ Маріуполя отримали поранення 48 дітей віком від 4 місяців до 17 років, зафіксувала українська прокуратура.

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У травні окупанти обстріляли території м. Лиман Краматорського району Донецької області в результаті чого загинуло 4 дівчинки.

За наявними даними, найбільше дітей постраждало у Донецькій області – 291, Харківській – 169, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 54, Херсонській – 52, Миколаївській – 48, Запорізькій – 30, Сумській – 17.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через доказовий хаб warcrimes.gov.ua та за телефонами: +380961004438, +380683235856.

Нагадаємо: В окупованому Маріуполі розбирають завали у зруйнованих будівлях. 11 червня стало відомо про загибель 24 дітей внаслідок невибіркових обстрілів військовими РФ, а 13 червня – про 8-річного хлопчика, який зазнав травм під час обстрілу 20 березня.