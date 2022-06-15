В Мариуполе подтвердилась гибель еще 21 ребенка, жертвы среди детей достигли 313-ти

По меньшей мере, 892 ребенка пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации: 313 детей погибли и 579 детей ранены.

Источник: данные ювенальных прокуроров на утро 15 июня, Офис генерального прокурора

Детали: 14 июня от обломков вражеской ракеты в г. Золочев Львовской области пострадал младенец.

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13 июня в результате обстрела оккупантами из реактивной системы залпового огня "Град" с. Пятницкое и пгт. Малиновка Чугуевского района Харьковской области получили ранения трое детей 3 месяца, 11 и 17 лет.

В ходе фиксации уголовных правонарушений стало известно о гибели еще 25 детей в возрасте от 4 до 17 лет в Донецкой области в результате обстрелов и бомбардировок региона с марта по май. При этом 21 из них в г. Мариуполь.

В частности, при обстреле Мариуполя от прямого попадания вражеского снаряда в здание погибла вся семья руководителя одного из управлений городского совета с двумя девочками 13 и 15 лет.

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Кроме того, в результате обстрелов военными РФ Мариуполя получили ранения 48 детей в возрасте от 4 месяцев до 17 лет, зафиксировала украинская прокуратура.

В мае оккупанты обстреляли территории г. Лиман Краматорского района Донецкой области в результате чего погибли 4 девочки.

По имеющимся данным, больше всего детей пострадало в Донецкой области – 291, Харьковской – 169, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 54, Херсонской – 52, Николаевской – 48, Запорожской – 30, Сумской – 17.

Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Предоставить информацию о военном преступлении в отношении ребенка можно через доказательный хаб warcrimes.gov.ua и по телефонам: +380961004438, +380683235856.

Напомним: В оккупированном Мариуполе разбирают завалы в разрушенных зданиях. 11 июня стало известно о гибели 24 детей в результате неизбирательных обстрелов военными РФ, а 13 июня – о 8-летнем мальчике, который получил травмы во время обстрела 20 марта.