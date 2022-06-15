Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Мариуполе подтвердилась гибель еще 21 ребенка, жертвы среди детей достигли 313-ти

Елена РощинаСреда, 15 июня 2022, 09:56

По меньшей мере, 892 ребенка пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации: 313 детей погибли и 579 детей ранены.

Источник: данные ювенальных прокуроров на утро 15 июня, Офис генерального прокурора

Детали: 14 июня от обломков вражеской ракеты в г. Золочев Львовской области пострадал младенец.

13 июня в результате обстрела оккупантами из реактивной системы залпового огня "Град" с. Пятницкое и пгт. Малиновка Чугуевского района Харьковской области получили ранения трое детей 3 месяца, 11 и 17 лет.

В ходе фиксации уголовных правонарушений стало известно о гибели еще 25 детей в возрасте от 4 до 17 лет в Донецкой области в результате обстрелов и бомбардировок региона с марта по май. При этом 21 из них в г. Мариуполь.

В частности, при обстреле Мариуполя от прямого попадания вражеского снаряда в здание погибла вся семья руководителя одного из управлений городского совета с двумя девочками 13 и 15 лет.

Кроме того, в результате обстрелов военными РФ Мариуполя получили ранения 48 детей в возрасте от 4 месяцев до 17 лет, зафиксировала украинская прокуратура.

ВИДЕО ДНЯ

В мае оккупанты обстреляли территории г. Лиман Краматорского района Донецкой области в результате чего погибли 4 девочки.

По имеющимся данным, больше всего детей пострадало в Донецкой области – 291, Харьковской – 169, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 54, Херсонской – 52, Николаевской – 48, Запорожской – 30, Сумской – 17.

Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Предоставить информацию о военном преступлении в отношении ребенка можно через доказательный хаб warcrimes.gov.ua и по телефонам: +380961004438, +380683235856.

 

Напомним: В оккупированном Мариуполе разбирают завалы в разрушенных зданиях. 11 июня стало известно о гибели 24 детей в результате неизбирательных обстрелов военными РФ, а 13 июня – о 8-летнем мальчике, который получил травмы во время обстрела 20 марта.

Темы: детивойнаМариупольДонецкая область
Главное сегодня

Аксёнов признался, что россияне продают в Севастополе украденное зерно

Байден в разговоре с Зеленским подтвердил выделение Украине $1 млрд военной помощи

Полиция предотвратила теракт против руководства Украины – Енин

Молдова и Грузия присоединились к встрече формата "Рамштайн" по оружию для Украины

Токаев заверил, что не будет нарушать санкции в ходе сотрудничества с Россией

В ОП ответили Медведеву: Украина была, есть и будет

Все новости...
дети
В Украине детям упростили выезд за границу на отдых и оздоровление
Россияне обстреляли Харьковщину: 6 пожаров, 2 раненых детей
Прокуроры узнали о травмированном в Мариуполе мальчике и 17 раненых на Харьковщине детях
Последние новости
20:10
Оккупанты готовятся вывозить ворованные украинские товары через порт Херсон
19:56
Макрон, Драги и Шольц приедут в Киев перед ключевым решением о статусе кандидата - FT
19:53
Только 8% школ имеют укрытия, которые являются обязательным условием для очного обучения – омбудсмен
19:45
Аксёнов признался, что россияне продают в Севастополе украденное зерно
19:45
Байден в разговоре с Зеленским подтвердил выделение Украине $1 млрд военной помощи
19:42
"Какая денацификация? Кого денацифицировать?": Мэр Павлограда о жизни города во время войны
19:41
Ущерб агросектору от войны превысил $4 миллиарда
19:30
Россияне свозят в Белгород медработников из других регионов, чтобы лечили военных – Генштаб
19:29
Из Академии наук выгнали ученых из РФ и Азарова
19:22
Новый пакет оружия от США для Украины будет объемом $1 млрд - Reuters
Все новости...