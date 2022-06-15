Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Медведев размечтался, что Украины через два года уже не будет

Елена РощинаСреда, 15 июня 2022, 10:59
Дмитрий Медведев, фото партии "Единая Россия"

Заместитель главы Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев поставил под сомнение существование в будущем Украины, против которой Россия ведет войну.

Источник: Дмитрий Медведев в Telegram

Прямая речь: "Видел сообщение, что Украина по ленд-лизу хочет получить от своих заокеанских хозяев СПГ (сжиженный природный газ – ред.) с оплатой поставки через 2 года. Иначе предстоящей зимой просто замёрзнет.

Только вопрос. А кто сказал, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира? 

Хотя американцам уже всё равно – они настолько вложились в проект "анти-Россия", что всё остальное для них пустяк".

Почему это важно: Таким образом, Дмитрий Медведев признал, что целью России является уничтожение Украины, что причина войны - не в жителях Донбасса, не в угрозе от НАТО и тем более не в мнимых "биолабораториях" и "ядерных разработках".

Предыстория: Россия 8 лет вела гибридную войну против Украины, оккупировав в 2014 году полуостров Крым и часть востока Украины, а 24 февраля 2022 года начала полномасштабное открытое вторжение в Украину. 

ВИДЕО ДНЯ

Владимир Путин и его пропагандисты называют войну "специальной военной операцией". 

Кремль лгал, что не планирует войну, что не стремится сменить власть в Украине, а своей целью называл защиту или так называемое "освобождение" Донбасса от законных властей, тогда как на самом деле желает захватить Украину полностью.

Ближайшей целью российской армии, как видится, является контроль над восточными и южными областями Украины для того, чтобы оккупированный Крым получал воду с материка и имел сухопутный путь к РФ.

Темы: МедведевРосcиявойнаУкраина
Главное сегодня

Аксёнов признался, что россияне продают в Севастополе украденное зерно

Байден в разговоре с Зеленским подтвердил выделение Украине $1 млрд военной помощи

Полиция предотвратила теракт против руководства Украины – Енин

Молдова и Грузия присоединились к встрече формата "Рамштайн" по оружию для Украины

Токаев заверил, что не будет нарушать санкции в ходе сотрудничества с Россией

В ОП ответили Медведеву: Украина была, есть и будет

Все новости...
Медведев
Медведев вспомнил суды Линча и Ку-клукс-клан после санкций против семей чиновников
Медведев угрожает Украине ударами по центрам принятия решений из-за страха перед РСЗО
Медведев о санкциях против России: Эта ненависть омерзительна и иррациональна
Последние новости
20:10
Оккупанты готовятся вывозить ворованные украинские товары через порт Херсон
19:56
Макрон, Драги и Шольц приедут в Киев перед ключевым решением о статусе кандидата - FT
19:53
Только 8% школ имеют укрытия, которые являются обязательным условием для очного обучения – омбудсмен
19:45
Аксёнов признался, что россияне продают в Севастополе украденное зерно
19:45
Байден в разговоре с Зеленским подтвердил выделение Украине $1 млрд военной помощи
19:42
"Какая денацификация? Кого денацифицировать?": Мэр Павлограда о жизни города во время войны
19:41
Ущерб агросектору от войны превысил $4 миллиарда
19:30
Россияне свозят в Белгород медработников из других регионов, чтобы лечили военных – Генштаб
19:29
Из Академии наук выгнали ученых из РФ и Азарова
19:22
Новый пакет оружия от США для Украины будет объемом $1 млрд - Reuters
Все новости...