Медведев размечтался, что Украины через два года уже не будет

Заместитель главы Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев поставил под сомнение существование в будущем Украины, против которой Россия ведет войну.

Источник: Дмитрий Медведев в Telegram

Прямая речь: "Видел сообщение, что Украина по ленд-лизу хочет получить от своих заокеанских хозяев СПГ (сжиженный природный газ – ред.) с оплатой поставки через 2 года. Иначе предстоящей зимой просто замёрзнет.

Только вопрос. А кто сказал, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира?

Хотя американцам уже всё равно – они настолько вложились в проект "анти-Россия", что всё остальное для них пустяк".

Почему это важно: Таким образом, Дмитрий Медведев признал, что целью России является уничтожение Украины, что причина войны - не в жителях Донбасса, не в угрозе от НАТО и тем более не в мнимых "биолабораториях" и "ядерных разработках".

Предыстория: Россия 8 лет вела гибридную войну против Украины, оккупировав в 2014 году полуостров Крым и часть востока Украины, а 24 февраля 2022 года начала полномасштабное открытое вторжение в Украину.

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Владимир Путин и его пропагандисты называют войну "специальной военной операцией".

Кремль лгал, что не планирует войну, что не стремится сменить власть в Украине, а своей целью называл защиту или так называемое "освобождение" Донбасса от законных властей, тогда как на самом деле желает захватить Украину полностью.

Ближайшей целью российской армии, как видится, является контроль над восточными и южными областями Украины для того, чтобы оккупированный Крым получал воду с материка и имел сухопутный путь к РФ.