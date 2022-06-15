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Україна запропонувала США домовитися про постачання газу по ленд-лізу - Foreign Policy

"Європейська правда"Середа, 15 червня 2022, 11:27

Україна запропонувала Сполученим Штатам угоду про постачання зрідженого природного газу за схемою ленд-лізу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Foreign Policy.

За даними видання, керівники енергетики України пропонують Вашингтону та іншим західним столицям цілу низку можливих рішень, що дозволяють забезпечити постачання на майбутню зиму та збільшити внутрішнє виробництво.

Пропозиції передбачають забезпечення міжнародного фінансування для купівлі природного газу у великих експортерів на Близькому Сході та Північній Африці, розробку альтернативних маршрутів постачання та можливу угоду про ленд-ліз з Вашингтоном для імпорту американського зрідженого природного газу.

Глава "Нафтогазу" Юрій Вітренко, який минулого тижня був у Вашингтоні для зустрічі з адміністрацією Байдена, заявив, що Україні потрібне фінансування у розмірі $8 мільярдів для фінансування імпорту 6 мільярдів кубометрів газу до зими.

За планом про ленд-ліз Україна хоче отримати близько 6 мільярдів кубометрів LNG, який доставлятиметься до Європи і потраплятиме в країну через трубопровід.

При цьому українська сторона планує розрахуватися із США після того, як буде збільшено внутрішній видобуток газу. "Вони здивувалися, почувши цю ідею, але її добре сприйняли", – цитує видання Вітренко.

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Як відомо, у травні США схвалили законопроєкт про ленд-ліз, який дозволяє більш ефективно надсилати зброю, боєприпаси та обладнання в Україну.

Детальніше про це - у статті: Новий рівень допомоги США: що змінить для України відкриття ленд-лізу.

Теми: газСШАУкраїналенд-ліз
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