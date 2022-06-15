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Украина предложила США договориться о поставках газа по ленд-лизу - Foreign Policy

"Европейская правда"Среда, 15 июня 2022, 11:27

Украина предложила Соединенным Штатам соглашение о поставках сжиженного газа по схеме ленд-лиза.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Foreign Policy.

По данным издания, руководители энергетики Украины предлагают Вашингтону и другим западным столицам целый ряд возможных решений, позволяющих обеспечить поставки на будущую зиму и увеличить внутреннее производство.

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Предложения предусматривают обеспечение международного финансирования для покупки природного газа у крупных экспортеров на Ближнем Востоке и Северной Африке, разработку альтернативных маршрутов поставки и возможное соглашение о ленд-лизе с Вашингтоном для импорта американского сжиженного природного газа.

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко, на прошлой неделе находившийся в Вашингтоне для встречи с администрацией Байдена, заявил, что Украине нужно финансирование в размере $8 миллиардов для финансирования импорта 6 миллиардов кубометров газа до зимы.

По плану о ленд-лизе Украина хочет получить около 6 миллиардов кубометров LNG, который будет доставляться в Европу и будет попадать в страну через трубопровод.

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При этом украинская сторона планирует рассчитаться с США после того, как будет увеличена внутренняя добыча газа. "Они удивились, услышав эту идею, но хорошо ее восприняли", – цитирует издание Витренко.

Как известно, в мае США одобрили законопроект о ленд-лизе, который позволяет более эффективно отправлять оружие, боеприпасы и оборудование в Украину.

Подробнее об этом - в статье: Новый уровень помощи США: что изменит для Украины открытие ленд-лиза.

Темы: газСШАУкраиналенд-лиз
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