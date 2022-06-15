Геть з України: розпочалось голосування за дерусифікацію вулиць у Києві, є 5 днів
У додатку "Київ Цифровий" розпочалось електронне голосування за перейменування вулиць столиці, які носять назви, пов’язані з країною-агресором Росією та її союзником Білоруссю.
Джерело: заступник мера Києва з цифрової трансформації Петро Оленич у Telegram
Пряма мова Оленича: "Запускаємо новий інструмент електронної демократії в Київ Цифровий – голосування.
Перша тема – перейменування й дерусифікація вулиць в Києві. Всього в переліку близько 300 назв".
Деталі: Взяти участь у голосуванні можуть усі громадяни України. Для верифікації використовується Bank ID.
Голосування триватиме до 19 червня включно. За словами Оленича, усі результати передадуть у Київраду для подальшого розгляду та експертизи.
"Українська правда" спробувала взяти участь у голосуванні.
Для цього потрібно оновити застосунок. Зайти в розділ "Електронна демократія" – "Дерусифікація" і обрати з переліку запропонованих варіантів той, який найбільше сподобався.
Передісторія:
- Раніше повідомлялося, що київська влада готується перейменувати вулиці, які пов’язані з країною-агресором Росією та її союзником Білоруссю, а також прибрати пам’ятники та пам’ятні знаки, пов’язані з РФ та СРСР.
- На початку травня Київська міська рада вирішила продовжити термін збору пропозицій щодо перейменування вулиць, провулків, алей, проспектів, шосе та станцій метрополітену, які мають назви, пов'язані з Росією та Білоруссю, і повідомила, що рішення прийматимуть після голосування громади.
- 26 квітня у центрі Києва знесли радянський монумент "дружби народів".
- 1 травня завершився перший етап збору пропозицій для перейменування 5 станцій метрополітену. За словами начальника метро Віктора Брагінського, свої ідеї подали 18 812 охочих.
- Для наступного етапу рейтингування відібрали по 5 найпопулярніших варіантів для кожної станції. А вже серед них обрали найпопулярніші назви для перейменування п'яти станцій підземки.