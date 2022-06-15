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Геть з України: розпочалось голосування за дерусифікацію вулиць у Києві, є 5 днів

Ірина БалачукСереда, 15 червня 2022, 12:48
Геть з України: розпочалось голосування за дерусифікацію вулиць у Києві, є 5 днів
Фото kyivcity.gov.ua

У додатку "Київ Цифровий" розпочалось електронне голосування за перейменування вулиць столиці, які носять назви, пов’язані з країною-агресором Росією та її союзником Білоруссю.

Джерело: заступник мера Києва з цифрової трансформації Петро Оленич у Telegram

Пряма мова Оленича: "Запускаємо новий інструмент електронної демократії в Київ Цифровий – голосування.

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Перша тема – перейменування й дерусифікація вулиць в Києві. Всього в переліку близько 300 назв".

Деталі: Взяти участь у голосуванні можуть усі громадяни України. Для верифікації використовується Bank ID. 

 
Фото з Telegram Оленича 

Голосування триватиме до 19 червня включно. За словами Оленича, усі результати передадуть у Київраду для подальшого розгляду та експертизи.

ВІДЕО ДНЯ

"Українська правда" спробувала взяти участь у голосуванні. 

 
Фото з Telegram Оленича 

Для цього потрібно оновити застосунок. Зайти в розділ "Електронна демократія" – "Дерусифікація" і обрати з переліку запропонованих варіантів той, який найбільше сподобався.

Передісторія: 

Теми: КиїввійнаРосіядерусифікація
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