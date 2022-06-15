Прочь из Украины: началось голосование за дерусификацию улиц в Киеве, есть 5 дней
В приложении Киев Цифровой началось электронное голосование за переименование улиц столицы, которые носят названия, связанные со страной-агрессором Россией и ее союзником Беларусью.
Источник: заместитель мэра Киева по цифровой трансформации Петр Оленич в Telegram
Прямая речь Оленича: "Запускаем новый инструмент электронной демократии в Киев Цифровой – голосование.
Первая тема – переименование и дерусификация улиц в Киеве. Всего в списке около 300 названий".
Детали: Принять участие в голосовании могут все граждане Украины. Для верификации используется Bank ID.
Голосование продлится до 19 июня включительно. По словам Оленича, все результаты будут переданы в Киевсовет для дальнейшего рассмотрения и экспертизы.
"Украинская правда" попробовала принять участие в голосовании.
Для этого необходимо обновить приложение. Зайти в раздел "Электронная демократия" – "Дерусификация" и выбрать из перечня предложенных вариантов понравившийся вариант.
Предыстория:
- Ранее сообщалось, что киевские власти готовятся переименовать улицы, связанные со страной-агрессором Россией и ее союзником Беларусью, а также убрать памятники и памятные знаки, связанные с РФ и СССР.
- В начале мая Киевский городской совет решил продлить срок сбора предложений по переименованию улиц, переулков, аллей, проспектов, шоссе и станций метрополитена, которые имеют названия, связанные с Россией и Беларусью, и сообщил, что решения будут принимать после голосования общины.
- 26 апреля в центре Киева снесли советский монумент "дружбы народов".
- 1 мая завершился первый этап сбора предложений по переименованию 5 станций метрополитена. По словам начальника метро Виктора Брагинского, свои идеи подали 18 812 желающих.
- Для следующего этапа рейтингования отобрали по 5 наиболее популярных вариантов для каждой станции. А уже среди них выбрали самые популярные названия для переименования пяти станций подземки.