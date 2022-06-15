Прочь из Украины: началось голосование за дерусификацию улиц в Киеве, есть 5 дней

В приложении Киев Цифровой началось электронное голосование за переименование улиц столицы, которые носят названия, связанные со страной-агрессором Россией и ее союзником Беларусью.

Источник: заместитель мэра Киева по цифровой трансформации Петр Оленич в Telegram

Прямая речь Оленича: "Запускаем новый инструмент электронной демократии в Киев Цифровой – голосование.

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Первая тема – переименование и дерусификация улиц в Киеве. Всего в списке около 300 названий".

Детали: Принять участие в голосовании могут все граждане Украины. Для верификации используется Bank ID.

Голосование продлится до 19 июня включительно. По словам Оленича, все результаты будут переданы в Киевсовет для дальнейшего рассмотрения и экспертизы.

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Фото Из Telegram Оленича

"Украинская правда" попробовала принять участие в голосовании.

Фото из Telegram Оленича

Для этого необходимо обновить приложение. Зайти в раздел "Электронная демократия" – "Дерусификация" и выбрать из перечня предложенных вариантов понравившийся вариант.

Предыстория: