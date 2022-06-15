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Прочь из Украины: началось голосование за дерусификацию улиц в Киеве, есть 5 дней

Ирина БалачукСреда, 15 июня 2022, 12:48
Фото kyivcity.gov.ua

В приложении Киев Цифровой началось электронное голосование за переименование улиц столицы, которые носят названия, связанные со страной-агрессором Россией и ее союзником Беларусью.

Источник: заместитель мэра Киева по цифровой трансформации Петр Оленич в Telegram

Прямая речь Оленича: "Запускаем новый инструмент электронной демократии в Киев Цифровой – голосование.

Первая тема – переименование и дерусификация улиц в Киеве. Всего в списке около 300 названий".

Детали: Принять участие в голосовании могут все граждане Украины. Для верификации используется Bank ID.

Голосование продлится до 19 июня включительно. По словам Оленича, все результаты будут переданы в Киевсовет для дальнейшего рассмотрения и экспертизы. 

 
Фото Из Telegram Оленича 

"Украинская правда" попробовала принять участие в голосовании. 

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Фото из Telegram Оленича 

Для этого необходимо обновить приложение. Зайти в раздел "Электронная демократия" – "Дерусификация" и выбрать из перечня предложенных вариантов понравившийся вариант.

Предыстория: 

Темы: КиеввойнаРосcияБеларусь
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