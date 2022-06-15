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В ОП ответили Медведеву: Украина была, есть и будет

Ирина БалачукСреда, 15 июня 2022, 15:43
В ОП ответили Медведеву: Украина была, есть и будет
Дмитрий Медведев. Фото Lenta.ru

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина была, есть и будет, а вот где будет через 2 года "маленький человек с большими комплексами" заместитель главы российского Совбеза Дмитрий Медведев – неизвестно.

Источник: Подоляк в Twitter

Прямая речь Подоляка: "Украина была, есть и будет. Где будет Д. Медведев через 2 года – вопрос".

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Детали: Советник главы Офиса президента назвал Медведева лицом российского империализма и "маленьким человеком с большими комплексами, единственная возможность которого привлечь к себе внимание и самоутвердиться – брызнуть ядом в сторону Украины или угрожать миру".

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Темы: УкраинаМедведевРосcия
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