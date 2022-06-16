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Дніпропетровщина: ракетними ударами росіян зруйноване будівельне підприємство

Ольга Глущенко Четвер, 16 червня 2022, 00:16
ілюстративне фото Командування Повітряних Сил ЗСУ

Через ракетні удари росіян у Новомосковському районі Дніпропетровської області зруйновано будівельне підприємство.

Джерело: ГУ ДСНС у Дніпропетровській області

Дослівно: "Ворожі ракети вдарили по Новомосковському району. Пролунали два вибухи. Зруйновано будівельне підприємство".

Деталі: За інформацією рятувальників, знищена будівля виробництва.

На місці події сталася пожежа, там працюють рятувальники, вони також розбирають завали.

За попередніми даними, з людей ніхто не постраждав.

Що передувало: Надвечір 15 червня російські окупанти обстріляли Дніпропетровську область. 

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: 15 червня російські окупанти обстріляли з реактивних систем залпового вогню "Ураган" Зеленодольськ й Апостолове Дніпропетровської області.

Теми: Дніпропетровська областьвійна
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