Дніпропетровщина: ракетними ударами росіян зруйноване будівельне підприємство

Через ракетні удари росіян у Новомосковському районі Дніпропетровської області зруйновано будівельне підприємство.

Джерело: ГУ ДСНС у Дніпропетровській області

Дослівно: "Ворожі ракети вдарили по Новомосковському району. Пролунали два вибухи. Зруйновано будівельне підприємство".

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Деталі: За інформацією рятувальників, знищена будівля виробництва.

На місці події сталася пожежа, там працюють рятувальники, вони також розбирають завали.

За попередніми даними, з людей ніхто не постраждав.

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