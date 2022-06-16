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Днепропетровщина: ракетными ударами россиян разрушено строительное предприятие

Ольга ГлущенкоЧетверг, 16 июня 2022, 00:16
иллюстративное фото Командования Воздушных Сил ВСУ

Из-за ракетных ударов россиян в Новомосковском районе Днепропетровской области разрушено строительное предприятие.

Источник: ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Дословно: "Вражеские ракеты ударили по Новомосковскому району. Раздались два взрыва. Разрушено строительное предприятие".

Детали: По информации спасателей, уничтожено здание производства.

На месте происшествия произошел пожар, там работают спасатели, они также разбирают завалы.

По предварительным данным, из людей никто не пострадал.

Что предшествовало:Вечером 15 июня российские оккупанты обстреляли Днепропетровскую область. Вместе с тем на Николаевщине силы противовоздушной обороны сбили российскую ракету.

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Напомним: 15 июня российские оккупанты обстреляли из реактивных систем залпового огня "Ураган" Зеленодольск и Апостолово Днепропетровской области.

Темы: Днепропетровская областьвойна
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