Днепропетровщина: ракетными ударами россиян разрушено строительное предприятие
Из-за ракетных ударов россиян в Новомосковском районе Днепропетровской области разрушено строительное предприятие.
Источник: ГУ ГСЧС в Днепропетровской области
Дословно: "Вражеские ракеты ударили по Новомосковскому району. Раздались два взрыва. Разрушено строительное предприятие".
Детали: По информации спасателей, уничтожено здание производства.
На месте происшествия произошел пожар, там работают спасатели, они также разбирают завалы.
По предварительным данным, из людей никто не пострадал.
Что предшествовало:Вечером 15 июня российские оккупанты обстреляли Днепропетровскую область. Вместе с тем на Николаевщине силы противовоздушной обороны сбили российскую ракету.
Напомним: 15 июня российские оккупанты обстреляли из реактивных систем залпового огня "Ураган" Зеленодольск и Апостолово Днепропетровской области.