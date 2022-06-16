Рахманін пояснив, чому росіяни оскаженіло прагнуть захопити Сєвєродонецьк

Росіяни за всяку ціну прагнуть захопити центр нинішнього опору Луганщини – Сєвєродонецьк, щоб піднести режиму Путіна хоч якусь "перемогу" в повномасштабній війні проти України.

Джерело: народний депутат фракції "Голос", член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін в інтерв'ю "Українській правді"

Деталі: Росіяни вимушено корегували свої плани, які ставали дедалі менш амбітними, але все одно потреби в перемогах залишаться, тому що їм треба щось продавати назовні і всередині країни, пояснює Рахманін.

За словами нардепа, тому загарбники, власне, і зосередилися винятково на Донбасі. Для того, щоб прозвітувати про першу гучну перемогу на Донбасі, їм необхідно закріпитися на адміністративному кордоні Луганської області.

Насправді ж вони планували ще раніше вийти взагалі на адміністративні кордони Донецької і Луганської області й, оточивши повністю, знищувати угруповання Збройних сил України в цих двох областях.

Але оскільки цього не вдається, то найбільш проста мета – це поки що вийти на адміністративні кордони Луганської області. Для того, щоб це зробити, їм необхідно взяти Сєвєродонецьк, наголошує також депутат.

Пряма мова: "Якщо він буде взятий, то для них спрощується ситуація. Дещо спрощується питання й із захопленням Лисичанська.

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Їм необхідно прозвітувати про перемогу. І ця перемога без захоплення Сєвєродонецька неможлива. І ще одна суто піарна обставина, але вона теж важлива, що Сєвєродонецьк після тимчасової окупації Луганська – це столиця Луганської області.

Відповідно, захопивши це місто, вони можуть прозвітувати про встановлення російського триколору, про "перемогу над Україною". Тому для них це дуже важливо.

І тому зараз фактично там дуже складна й дуже жорстка ситуація".