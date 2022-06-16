Рахманин объяснил, почему россияне остервенело стремятся захватить Северодонецк

Россияне любой ценой стремятся захватить центр нынешнего сопротивления Луганщины – Северодонецк, чтобы преподнести режиму Путина хоть какую-то "победу" в полномасштабной войне против Украины.

Источник: народный депутат фракции "Голос", член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин в интервью "Украинской правде"

Детали: Россияне вынужденно корректировали свои планы, которые становились все менее амбициозными, но все равно потребности в победах останутся, потому что им нужно что-нибудь продавать вне и внутри страны, объясняет Рахманин.

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По словам нардепа, поэтому захватчики собственно и сосредоточились исключительно на Донбассе. Для того чтобы отчитаться о первой громкой победе на Донбассе, им необходимо закрепиться на административной границе Луганской области.

На самом же деле они планировали еще раньше выйти вообще на административные границы Донецкой и Луганской области и, окружив полностью, уничтожать группировки Вооруженных сил Украины в этих двух областях. Но поскольку этого не удается, самая простая цель – это пока выйти на административные границы Луганской области. Для того чтобы это сделать, им необходимо взять Северодонецк, отмечает также депутат.

Прямая речь: "Если он будет взят, то для них упрощается ситуация. Кое-что упрощается вопрос и с захватом Лисичанска.

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Им необходимо отчитаться о победе. И эта победа без захвата Северодонецка невозможна. И еще одно сугубо пиарное обстоятельство, но оно тоже важно, что Северодонецк после временной оккупации Луганска – столица Луганской области.

Соответственно, захватив этот город, они могут отчитаться об установлении российского триколора, о "победе над Украиной". Поэтому для них это очень важно.

И потому сейчас там очень сложная и очень жесткая ситуация".