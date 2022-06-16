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До тисячі захисників: Арахамія назвав щоденні втрати ЗСУ вбитими та пораненими

"Українська правда"Четвер, 16 червня 2022, 10:32
До тисячі захисників: Арахамія назвав щоденні втрати ЗСУ вбитими та пораненими
Фото Давида Арахамії у Telegram

Голова української переговорної групи з росіянами, нардеп Давид Арахамія заявляє, що у зіткненнях з російськими військами щоденно гинуть та отримують поранення до тисячі українських захисників.

Джерело: видання "Axios"

Деталі: Під час поїздки до Вашингтону Арахамія сказав, що втрати вбитими українських військових становлять у середньому від 200 до 500 чоловік, не кажучи про значну кількість поранених.

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Він додав, що в Україні мобілізовано 1 млн чоловік і є можливість збільшити чисельність армії ще на 2 млн, щоб продовжити боротьбу проти агресії Росії.

Пряма мова Арахамії: "В нас є люди, навчені атакувати, контратакувати, але для цього нам потрібна зброя".

Що було раніше:

ВІДЕО ДНЯ
  • У середині травня президент Володимир Зеленський заявляв, що в боях з російськими окупантами на найскладніших напрямках на Сході країни може гинути від 50 до 100 українських військових.
  • На початку червня радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк повідомляв, що втрати українських військових зараз становлять від 100 до 200 людей щодня.
  • За даними Генштабу, з початку російської агресії в Україні було знищено близько 32 950 російських військових.

Теми: війнаАрахаміяУкраїна
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