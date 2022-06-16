До тисячі захисників: Арахамія назвав щоденні втрати ЗСУ вбитими та пораненими

Голова української переговорної групи з росіянами, нардеп Давид Арахамія заявляє, що у зіткненнях з російськими військами щоденно гинуть та отримують поранення до тисячі українських захисників.

Джерело: видання "Axios"

Деталі: Під час поїздки до Вашингтону Арахамія сказав, що втрати вбитими українських військових становлять у середньому від 200 до 500 чоловік, не кажучи про значну кількість поранених.

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Він додав, що в Україні мобілізовано 1 млн чоловік і є можливість збільшити чисельність армії ще на 2 млн, щоб продовжити боротьбу проти агресії Росії.

Пряма мова Арахамії: "В нас є люди, навчені атакувати, контратакувати, але для цього нам потрібна зброя".

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