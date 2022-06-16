До тисячі захисників: Арахамія назвав щоденні втрати ЗСУ вбитими та пораненими

Голова української переговорної групи з росіянами, нардеп Давид Арахамія заявляє, що у зіткненнях з російськими військами щоденно гинуть та отримують поранення до тисячі українських захисників.

Джерело: видання "Axios"

Деталі: Під час поїздки до Вашингтону Арахамія сказав, що втрати вбитими українських військових становлять у середньому від 200 до 500 чоловік, не кажучи про значну кількість поранених.

Він додав, що в Україні мобілізовано 1 млн чоловік і є можливість збільшити чисельність армії ще на 2 млн, щоб продовжити боротьбу проти агресії Росії.

Пряма мова Арахамії: "В нас є люди, навчені атакувати, контратакувати, але для цього нам потрібна зброя".

Що було раніше:

У середині травня президент Володимир Зеленський заявляв, що в боях з російськими окупантами на найскладніших напрямках на Сході країни може гинути від 50 до 100 українських військових.

На початку червня радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк повідомляв, що втрати українських військових зараз становлять від 100 до 200 людей щодня.

За даними Генштабу, з початку російської агресії в Україні було знищено близько 32 950 російських військових.