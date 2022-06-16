Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

До тисячі захисників: Арахамія назвав щоденні втрати ЗСУ вбитими та пораненими

"Українська правда"Четвер, 16 червня 2022, 10:32
Фото Давида Арахамії у Telegram

Голова української переговорної групи з росіянами, нардеп Давид Арахамія заявляє, що у зіткненнях з російськими військами щоденно гинуть та отримують поранення до тисячі українських захисників.

Джерело: видання "Axios"

Деталі: Під час поїздки до Вашингтону Арахамія сказав, що втрати вбитими українських військових становлять у середньому від 200 до 500 чоловік, не кажучи про значну кількість поранених.

Він додав, що в Україні мобілізовано 1 млн чоловік і є можливість збільшити чисельність армії ще на 2 млн, щоб продовжити боротьбу проти агресії Росії.

Пряма мова Арахамії: "В нас є люди, навчені атакувати, контратакувати, але для цього нам потрібна зброя".

Що було раніше:

  • У середині травня президент Володимир Зеленський заявляв, що в боях з російськими окупантами на найскладніших напрямках на Сході країни може гинути від 50 до 100 українських військових.
  • На початку червня радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк повідомляв, що втрати українських військових зараз становлять від 100 до 200 людей щодня.
  • За даними Генштабу, з початку російської агресії в Україні було знищено близько 32 950 російських військових.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: війнаАрахаміяУкраїна
Головне сьогодні

Зеленський доручив перевірити готовність до вторгнення з Білорусі у 4 областях – Данілов

Макрон пояснив, як Україну просуватимуть на шляху до членства в Євросоюзі

Coca-Cola йде з РФ: зупиняє виробництво і продаж в Росії

Українська розвідка отримала детальну техдокументацію "Кримського моста"

ЗСУ відбили ворожий штурм на двох напрямках – зведення Генштабу

Байдену "не сподобалась" заява Остіна про перемогу України та послаблення Росії – ЗМІ

Усі новини...
Словаччина передала Україні п'ять вертольотів і боєприпаси для РСЗВ "Град"
Рахманін: Путіна у цій війні влаштує лише один варіант
Подаровані Литвою бронетранспортери М113 вже на передовій
Вночі замінували, вдень успішно підірвали: ССО показали знищення понтону ворога
Останні новини
21:55
У Запорізькій області горить хімзавод
21:40
Влада може організовувати навчання школярів у закладах культури – МОН
21:28
Макрон у Києві пояснив, нащо стільки разів дзвонив Путіну і що тепер відчуває
21:19
Зеленський доручив перевірити готовність до вторгнення з Білорусі у 4 областях – Данілов
21:07
Міністр освіти Шкарлет розповів, що служить у ТрО
20:57
Макрон пояснив, як Україну просуватимуть на шляху до членства в Євросоюзі
20:38
Італійський енергогігант Enel йде з РФ – продає активи "Лукойлу" та фонду Газпромбанка
20:33
Учені заявили про створення "наномашин", що вбивають ракові клітини
20:28
оновлено, фото, відеоУдар по Лисичанську: кількість загиблих зросла до 4
20:21
Coca-Cola йде з РФ: зупиняє виробництво і продаж в Росії
Усі новини...