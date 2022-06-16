До тысячи защитников: Арахамия назвал ежедневные потери ВСУ убитыми и ранеными

Глава украинской переговорной группы с россиянами нардеп Давид Арахамия заявляет, что в столкновениях с российскими войсками ежедневно погибают и получают ранения до тысячи украинских защитников.

Источник: издание "Axios"

Детали: Во время поездки в США Арахамия сказал, что потери убитыми украинских военных составляют в среднем от 200 до 500 человек, не говоря о значительном количестве раненых.

Он добавил, что в Украине мобилизовано 1 млн человек и есть возможность увеличить численность армии еще на 2 млн, чтобы продолжить борьбу против агрессии России.

Прямая речь Арахамии: "У нас есть люди, обученные атаковать, контратаковать, но для этого нам нужно оружие".

Что предшествовало:

В середине мая президент Владимир Зеленский заявлял, что в боях с российскими оккупантами по самым сложным направлениям на Востоке страны может погибать от 50 до 100 украинских военных.

В начале июня советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сообщал, что потери украинских военных сейчас составляют от 100 до 200 человек в день.

По данным Генштаба, с начала российской агрессии в Украине было уничтожено около 32 950 российских военных.