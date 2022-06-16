Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украина хочет вернуть все свои земли, включительно с Крымом – Резников

Ирина БалачукЧетверг, 16 июня 2022, 13:05
Украина хочет вернуть все свои земли, включительно с Крымом – Резников
Алексей Резников. Фото с Facebook

Украина хочет отвоевать все свои земли включительно с Крымом, возможно, и с применением оружия от партнеров, заявил министр обороны Алексей Резников.

Источник: Резников в интервью СNN

Прямая речь Резникова: "Мы собираемся освободить все наши территории, все, включая Крым.

Реклама:

Крым – стратегическая цель для Украины, потому что это украинская территория. Но мы будем двигаться шаг за шагом".

Детали: По словам министра, вернуть оккупированные территории поможет новое оружие от партнеров.

Резников уточнил, что первым шагом будет стабилизация ситуации на местах, чтобы предотвратить дальнейшие потери против российских войск.

ВИДЕО ДНЯ

Второй этап заключается в том, чтобы отбросить российские войска на их позиции до вторжения 24 февраля.

И только на третьем этапе, по словам Резникова, будут обсуждения с партнерами Украины о том, "как освобождать территории, включая Крым".

СNN пишет, что официальные лица Украины заявляют, что не будут применять переданное оружие для нападения на Российскую Федерацию, вместе с тем издание отмечает, что Украина не считает Крым территорией России. 

Предыстория:

  • Россия оккупировала украинский Крым в 2014 году.
  • Запад опасался предоставлять Украине тяжелое оружие дальнего действия, якобы чтобы не провоцировать Россию.
  • Президент США Джо Байден 1 июня объявил о предоставлении Украине нового пакета помощи безопасности, который включает высокомобильные ракетные артиллерийские системы (HIMARS).
  • РСЗО, о которых упорно просила Украина, предоставляют с политическим обязательством не применять это оружие по целям на территории России.
  • В России так испугались поставок РСЗО Украине, что заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Россия будет стрелять по центрам принятия Украиной решений и грозился, что эти центры находятся не в Киеве.
  • 14 июня президент Владимир Зеленский заявил, что украинцы не террористы, чтобы обстреливать гражданские кварталы Российской Федерации.

Темы: УкраинавойнаКрымРезников
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
В Кремле отреагировали на визит Макрона, Драги и Шольца в Киев
Минобороны заявило, что уже поставляет зимнюю одежду в войска
Россия привлекла 330 тысяч человек для нападения на Украину – Генштаб
Франция передаст Украине дополнительные САУ Caesar
Последние новости
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе работала ПВО: оккупанты говорят, что сбили беспилотник
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
Все новости...
Реклама: