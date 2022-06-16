Украина хочет вернуть все свои земли, включительно с Крымом – Резников
Украина хочет отвоевать все свои земли включительно с Крымом, возможно, и с применением оружия от партнеров, заявил министр обороны Алексей Резников.
Источник: Резников в интервью СNN
Прямая речь Резникова: "Мы собираемся освободить все наши территории, все, включая Крым.
Крым – стратегическая цель для Украины, потому что это украинская территория. Но мы будем двигаться шаг за шагом".
Детали: По словам министра, вернуть оккупированные территории поможет новое оружие от партнеров.
Резников уточнил, что первым шагом будет стабилизация ситуации на местах, чтобы предотвратить дальнейшие потери против российских войск.
Второй этап заключается в том, чтобы отбросить российские войска на их позиции до вторжения 24 февраля.
И только на третьем этапе, по словам Резникова, будут обсуждения с партнерами Украины о том, "как освобождать территории, включая Крым".
СNN пишет, что официальные лица Украины заявляют, что не будут применять переданное оружие для нападения на Российскую Федерацию, вместе с тем издание отмечает, что Украина не считает Крым территорией России.
Предыстория:
- Россия оккупировала украинский Крым в 2014 году.
- Запад опасался предоставлять Украине тяжелое оружие дальнего действия, якобы чтобы не провоцировать Россию.
- Президент США Джо Байден 1 июня объявил о предоставлении Украине нового пакета помощи безопасности, который включает высокомобильные ракетные артиллерийские системы (HIMARS).
- РСЗО, о которых упорно просила Украина, предоставляют с политическим обязательством не применять это оружие по целям на территории России.
- В России так испугались поставок РСЗО Украине, что заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Россия будет стрелять по центрам принятия Украиной решений и грозился, что эти центры находятся не в Киеве.
- 14 июня президент Владимир Зеленский заявил, что украинцы не террористы, чтобы обстреливать гражданские кварталы Российской Федерации.