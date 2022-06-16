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Украина хочет вернуть все свои земли, включительно с Крымом – Резников

Ирина БалачукЧетверг, 16 июня 2022, 13:05
Алексей Резников. Фото с Facebook

Украина хочет отвоевать все свои земли включительно с Крымом, возможно, и с применением оружия от партнеров, заявил министр обороны Алексей Резников.

Источник: Резников в интервью СNN

Прямая речь Резникова: "Мы собираемся освободить все наши территории, все, включая Крым.

Крым – стратегическая цель для Украины, потому что это украинская территория. Но мы будем двигаться шаг за шагом".

Детали: По словам министра, вернуть оккупированные территории поможет новое оружие от партнеров.

Резников уточнил, что первым шагом будет стабилизация ситуации на местах, чтобы предотвратить дальнейшие потери против российских войск.

Второй этап заключается в том, чтобы отбросить российские войска на их позиции до вторжения 24 февраля.

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И только на третьем этапе, по словам Резникова, будут обсуждения с партнерами Украины о том, "как освобождать территории, включая Крым".

СNN пишет, что официальные лица Украины заявляют, что не будут применять переданное оружие для нападения на Российскую Федерацию, вместе с тем издание отмечает, что Украина не считает Крым территорией России. 

Предыстория:

  • Россия оккупировала украинский Крым в 2014 году.
  • Запад опасался предоставлять Украине тяжелое оружие дальнего действия, якобы чтобы не провоцировать Россию.
  • Президент США Джо Байден 1 июня объявил о предоставлении Украине нового пакета помощи безопасности, который включает высокомобильные ракетные артиллерийские системы (HIMARS).
  • РСЗО, о которых упорно просила Украина, предоставляют с политическим обязательством не применять это оружие по целям на территории России.
  • В России так испугались поставок РСЗО Украине, что заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Россия будет стрелять по центрам принятия Украиной решений и грозился, что эти центры находятся не в Киеве.
  • 14 июня президент Владимир Зеленский заявил, что украинцы не террористы, чтобы обстреливать гражданские кварталы Российской Федерации.

Темы: УкраинавойнаКрымРезников
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