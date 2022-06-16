Украина хочет вернуть все свои земли, включительно с Крымом – Резников

Украина хочет отвоевать все свои земли включительно с Крымом, возможно, и с применением оружия от партнеров, заявил министр обороны Алексей Резников.

Источник: Резников в интервью СNN

Прямая речь Резникова: "Мы собираемся освободить все наши территории, все, включая Крым.

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Крым – стратегическая цель для Украины, потому что это украинская территория. Но мы будем двигаться шаг за шагом".

Детали: По словам министра, вернуть оккупированные территории поможет новое оружие от партнеров.

Резников уточнил, что первым шагом будет стабилизация ситуации на местах, чтобы предотвратить дальнейшие потери против российских войск.

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Второй этап заключается в том, чтобы отбросить российские войска на их позиции до вторжения 24 февраля.

И только на третьем этапе, по словам Резникова, будут обсуждения с партнерами Украины о том, "как освобождать территории, включая Крым".

СNN пишет, что официальные лица Украины заявляют, что не будут применять переданное оружие для нападения на Российскую Федерацию, вместе с тем издание отмечает, что Украина не считает Крым территорией России.

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