Справи Майдану: За викрадення Луценка та Вербицького судитимуть ще 8 "тітушок"

Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно 8 цивільних осіб – так званих "тітушок" у справі про викрадення активістів Ігоря Луценка та Юрія Вербицького під час Євромайдану.

Джерело: Офіс генпрокурора

Деталі: Слідством встановлено, що обвинувачені в ніч з 20 на 21 січня 2014 року у складі злочинної організації викрали учасників акцій протесту Ігоря Луценка та Юрія Вербицького, катували їх та вбили Юрія Вербицького.

Досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні здійснювалося слідчими ДБР in absentiа, тобто за відсутності підозрюваних, які переховуються від органів слідства.

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