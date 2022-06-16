Справи Майдану: За викрадення Луценка та Вербицького судитимуть ще 8 "тітушок"

Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно 8 цивільних осіб – так званих "тітушок" у справі про викрадення активістів Ігоря Луценка та Юрія Вербицького під час Євромайдану.

Джерело: Офіс генпрокурора

Деталі: Слідством встановлено, що обвинувачені в ніч з 20 на 21 січня 2014 року у складі злочинної організації викрали учасників акцій протесту Ігоря Луценка та Юрія Вербицького, катували їх та вбили Юрія Вербицького.

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Досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні здійснювалося слідчими ДБР in absentiа, тобто за відсутності підозрюваних, які переховуються від органів слідства.

Передісторія:

У січні 2014 року у період Євромайдану Ігор Луценко і Юрій Вербицький були викрадені невідомими з території Олександрівської лікарні і вивезені за місто. Після тортур їх кинули в лісі. Вербицький від отриманих травм помер.

У МВС заявляли, що активні учасники викрадення Луценка і Вербицького переховуються від правосуддя у Криму, а безпосередній керівник викрадення – громадянин Неживов.

10 березня 2020 року правоохоронці затримали учасника організації, підозрюваного у викраденні та катуванні активістів і умисному вбивстві Юрія Вербицького.

12 березня 2020 року слідчі ДБР спільно з СБУ затримали ще одного підозрюваного в участі у цій злочинній організації.

У серпні 2021 року підозрювані у справі викрадення, катування Ігоря Луценка і Юрія Вербицького Сергій Мисливий та Іван Новотний вийшли із СІЗО.