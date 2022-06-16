Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Дела Майдана: За похищение Луценко и Вербицкого будут судить еще 8 "титушек"

Валентина РоманенкоЧетверг, 16 июня 2022, 13:54
Дела Майдана: За похищение Луценко и Вербицкого будут судить еще 8 титушек
коллаж 24TV.UA

Правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении 8 гражданских лиц – так называемых "титушек" по делу о похищении активистов Игоря Луценко и Юрия Вербицкого во время Евромайдана.

Источник: Офис генпрокурора

Детали: Следствием установлено, что обвиняемые в ночь с 20 на 21 января 2014 в составе преступной организации похитили участников акций протеста Игоря Луценко и Юрия Вербицкого, пытали их и убили Юрия Вербицкого.

Реклама:

Досудебное расследование в этом уголовном производстве осуществлялось следователями ГБР in absentiа, то есть в отсутствие подозреваемых, которые скрываются от органов следствия.

Предыстория:

  • В январе 2014 года  в период Евромайдана Игорь Луценко и Юрий Вербицкий были похищены неизвестными с территории Александровской больницы и вывезены за город. После пыток их бросили в лесу. Вербицкий от полученных травм скончался.
  • В МВД заявляли, что активные участники похищения Луценко и Вербицкого скрываются от правосудия в Крыму, а непосредственный руководитель похищения – гражданин Неживов.
  • 10 марта 2020 года правоохранители задержали участника преступной организации, подозреваемого в похищении и истязании активистов и умышленном убийстве Юрия Вербицкого.
  • 12 марта 2020 года следователи ГБР и СБУ задержали еще одного подозреваемого в участии в этой преступной организации.
  • В августе 2021 года подозреваемые  Сергей Мысливый и Иван Новотный вышли из СИЗО.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ЕвромайдансудОфис генпрокурора
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Евромайдан
Дела Майдана: суд огласил приговор харьковским "титушкам", которые похитили и пытали человека
Дела Майдана: приговор получил экс-милиционер, который вывез "черную роту" Беркута
Дело 2 мая в Одессе: Фучеджи приговорили к 15 годам тюрьмы заочно
Последние новости
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе работала ПВО: оккупанты говорят, что сбили беспилотник
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
Все новости...
Реклама: