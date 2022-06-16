Дела Майдана: За похищение Луценко и Вербицкого будут судить еще 8 "титушек"

Правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении 8 гражданских лиц – так называемых "титушек" по делу о похищении активистов Игоря Луценко и Юрия Вербицкого во время Евромайдана.

Источник: Офис генпрокурора

Детали: Следствием установлено, что обвиняемые в ночь с 20 на 21 января 2014 в составе преступной организации похитили участников акций протеста Игоря Луценко и Юрия Вербицкого, пытали их и убили Юрия Вербицкого.

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Досудебное расследование в этом уголовном производстве осуществлялось следователями ГБР in absentiа, то есть в отсутствие подозреваемых, которые скрываются от органов следствия.

Предыстория:

В январе 2014 года в период Евромайдана Игорь Луценко и Юрий Вербицкий были похищены неизвестными с территории Александровской больницы и вывезены за город. После пыток их бросили в лесу. Вербицкий от полученных травм скончался.

В МВД заявляли, что активные участники похищения Луценко и Вербицкого скрываются от правосудия в Крыму, а непосредственный руководитель похищения – гражданин Неживов.

10 марта 2020 года правоохранители задержали участника преступной организации, подозреваемого в похищении и истязании активистов и умышленном убийстве Юрия Вербицкого.

12 марта 2020 года следователи ГБР и СБУ задержали еще одного подозреваемого в участии в этой преступной организации.

В августе 2021 года подозреваемые Сергей Мысливый и Иван Новотный вышли из СИЗО.