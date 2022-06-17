Зеленський зводив Джонсона на екскурсію Києвом: прем'єру дали подарунок
Президент Володимир Зеленський відвідав із прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном Михайлівський Золотоверхий собор, де іноземному гостю дали подарунок, а потім лідери рушили оглядати знищену російську бронетехніку.
Джерело: пресслужба Офісу президента
Дослівно: "Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який перебуває в нашій країні з візитом, відвідали Свято-Михайлівський Золотоверхий монастир у Києві.
Лідери двох держав поставили свічки біля іконостаса.
Володимир Зеленський і Борис Джонсон також поклали квіти до Стіни пам’яті загиблих за Україну. Пам’ять полеглих героїв вшанували хвилиною мовчання".
Деталі: Священнослужитель собору розповів британському прем’єрові про історію Михайлівського Золотоверхого собору та про його архітектурну й мистецьку цінність. Джонсон ставив священикові питання щодо оздоблення та золотої покрівлі куполів.
Священнослужителі собору подарували іноземному гостю ікону Почаївської Божої Матері.
Коли Джонсон вийшов із президентом Зеленським з собору, він сказав, що екскурсія собором була "фантастичною".
Потім Зеленський із Джонсоном прийшли подивитись знищену російську бронетехніку, яка виставлена на Михайлівській площі в середмісті Києва. Серед експонатів – самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1", танк Т-72Б3, бойова машина БМД-2, башта від БМД-4, машина радіоелектронної боротьби та залишки позашляховика "Тигр". Основну частину цієї техніки ворог використовував під час наступу на Київ.
На площі президент із прем’єром Британії помахали натовпу людей, які проходили повз та радісно вигукували їм. Джонсон гучно виголосив "Слава Україні!" Після екскурсії Джонсон підійшов до натовпу та подякував українському народові за мужність, сказавши українською "Дякую!"
Крім того, лідери обох держав поспілкувалися з українськими військовослужбовцями, які брали участь у битві за Київ у лютому-березні. Президент Зеленський подякував їм за службу.
Передісторія:
- Удень 17 червня стало відомо, що до Києва на переговори із Зеленським прибув прем’єр Джонсон. Візит не анонсували для громадськості.
- Британський лідер запропонував Зеленському програму підготовки українських військових на території Сполученого Королівства, зокрема щодо використання важкого озброєння. Крім того, британський прем’єр обговорив постачання до України важких систем озброєння та засобів протиповітряної оборони й механізмів санкційного тиску на Росію.