Зеленський зводив Джонсона на екскурсію Києвом: прем'єру дали подарунок

Зеленський і Джонсон на Михайлівській площі оглядають знищену російську техніку. фото: пресслужба опу

Президент Володимир Зеленський відвідав із прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном Михайлівський Золотоверхий собор, де іноземному гостю дали подарунок, а потім лідери рушили оглядати знищену російську бронетехніку.

Джерело: пресслужба Офісу президента

Дослівно: "Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який перебуває в нашій країні з візитом, відвідали Свято-Михайлівський Золотоверхий монастир у Києві.

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Володимир Зеленський і Борис Джонсон також поклали квіти до Стіни пам’яті загиблих за Україну. Пам’ять полеглих героїв вшанували хвилиною мовчання".

Джонсон і Зеленський біля Стіни пам'яті полеглих героїв на Трьохсвятительській вулиці фото: пресслужба опу

Джонсон і Зеленський на Михайлівській площі, позаду натовп охочих сфотографувати лідерів Фото: пресслужба опу

Деталі: Священнослужитель собору розповів британському прем’єрові про історію Михайлівського Золотоверхого собору та про його архітектурну й мистецьку цінність. Джонсон ставив священикові питання щодо оздоблення та золотої покрівлі куполів.

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Зеленський і Джонсон на екскурсії в Михайлівському Золотоверхому соборі фото: пресслужба опу

Джонсон у соборі фото: пресслужба опу

Коли Джонсон вийшов із президентом Зеленським з собору, він сказав, що екскурсія собором була "фантастичною".

Потім Зеленський із Джонсоном прийшли подивитись знищену російську бронетехніку, яка виставлена на Михайлівській площі в середмісті Києва. Серед експонатів – самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1", танк Т-72Б3, бойова машина БМД-2, башта від БМД-4, машина радіоелектронної боротьби та залишки позашляховика "Тигр". Основну частину цієї техніки ворог використовував під час наступу на Київ.

На площі президент із прем’єром Британії помахали натовпу людей, які проходили повз та радісно вигукували їм. Джонсон гучно виголосив "Слава Україні!" Після екскурсії Джонсон підійшов до натовпу та подякував українському народові за мужність, сказавши українською "Дякую!"

Зеленський і Джонсон оглядають знищену бронетехніку російської армії на Михайлівській площі фото: пресслужба опу

Крім того, лідери обох держав поспілкувалися з українськими військовослужбовцями, які брали участь у битві за Київ у лютому-березні. Президент Зеленський подякував їм за службу.

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