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Зеленский сводил Джонсона на экскурсию по Киеву: премьеру дали подарок

Денис КарловскийПятница, 17 июня 2022, 21:09
Зеленский сводил Джонсона на экскурсию по Киеву: премьеру дали подарок

Президент Владимир Зеленский посетил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном Михайловский Златоверхий собор, где иностранному гостю вручили подарок, а затем лидеры отправились осматривать уничтоженную российскую бронетехнику.

Источник: пресс-служба Офиса президента

Дословно: "Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, находящийся в нашей стране с визитом, посетили Свято-Михайловский Златоверхий монастырь в Киеве.

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Лидеры двух государств поставили свечи перед иконостасом.

Владимир Зеленский и Борис Джонсон возложили цветы к Стене памяти погибших за Украину. Память павших героев почтили минутой молчания".

Джонсон і Зеленський біля Стіни пам'яті полеглих героїв на Трьохсвятительській вулиці
Джонсон и Зеленский вощле Стены памяти погибних на Трёхсвятительской улице
фото: пресс-служба опу
Джонсон і Зеленський на Михайлівській площі, позаду натовп охочих сфотографувати лідерів
Джонсон и Зеленский на Михайловской площади, позади толпа желающих сфотографировать лидеров
Фото: пресс-служба опу

Детали: Священнослужитель собора рассказал британскому премьеру об истории Михайловского Златоверхого собора и его архитектурной и художественной ценности. Джонсон ставил священнику вопросы об внутреннем убранстве и золотой кровле куполов.

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Священнослужители собора подарили иностранному гостю икону Почаевской Божией Матери.

Зеленський і Джонсон на екскурсії в Михайлівському Золотоверхому соборі
Зеленский и Джонсон на экскурсии в Михайловском Златоверхом соборе
фото: пресс-служба опу
Джонсон у соборі
Джонсон в соборе
фото: пресс-служба опу

Когда Джонсон вышел с президентом Зеленским из собора, он сказал, что экскурсия по собору была "фантастической".

Затем Зеленский с Джонсоном пришли посмотреть уничтоженную российскую бронетехнику, которая выставлена ​​на Михайловской площади в центре Киева. Среди экспонатов – самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", танк Т-72Б3, боевая машина БМД-2, башня от БМД-4, машина радиоэлектронной борьбы и остатки внедорожника "Тигр". Основную часть этой техники враг использовал при наступлении на Киев.

На площади президент с премьером Британии помахали толпе проходивших мимо людей, которые радостно выкрикивали им. Джонсон громко произнес "Слава Украине!" После экскурсии Джонсон подошел к толпе и поблагодарил украинский народ за мужество, сказав на украинском "Дякую!"

Зеленський і Джонсон оглядають знищену бронетехніку російської армії на Михайлівській площі
Зеленский и Джонсон осматривают уничтоженную бронетехнику российской армии на Михайловской площади
фото: пресс-служба опу

Кроме того, лидеры обоих государств пообщались с украинскими военнослужащими, участвовавшими в битве за Киев в феврале-марте. Президент Зеленский поблагодарил их за службу.

Предыстория:

  • Днем 17 июня стало известно, что в Киев на переговоры с Зеленским прибыл премьер Джонсон. Визит не был анонсирован для общественности.
  • Британский лидер предложил Зеленскому программу подготовки украинских военных на территории Соединенного Королевства, в частности, по использованию тяжелого вооружения. Кроме того, британский премьер обсудил поставки в Украину тяжелых систем вооружения и средств противовоздушной обороны и механизмов санкционного давления на Россию.

Темы: ЗеленскийБорис ДжонсонВеликобританияКиев
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