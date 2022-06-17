Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У Білорусі на сьогодні немає військ для такого наступу, як 24 лютого – Данілов

Катерина ТищенкоП'ятниця, 17 червня 2022, 23:16
Олексій Данілов, фото ОП

Секретар РНБО Олексій Данілов заявляє, що в Білорусі на сьогодні немає такої концентрації військ, яка була на 24 лютого.

Джерело: Данілов в інтерв’ю Радіо НВ

Пряма мова: "Ми володіємо інформацією, що відбувається сьогодні на території Білорусі. На сьогоднішній день ми не бачимо таких загроз (щодо вторгнення – ред.), тому що там немає достатньої кількості сил і засобів для того, щоб зробити такий наступ, який відбувався 24 лютого.

Концентрація російських військ, яка була на 24 лютого, на сьогоднішній день в Білорусі відсутня. Коли звідси наші військові вигнали рашистів, і вони тікали через Білорусь, вони в Білорусі не залишилися, а були передислоковані у переважній більшості на Донецький, Луганський і Харківський напрямок".

Деталі: Відповідаючи на питання, чи готові білоруські війська вторгнутися в Україну, Данілов зазначив: "Коли ми кажемо "готові чи не готові", треба розуміти, що це війська. Якщо вони будуть підняті по тій чи іншій тривозі, вони можуть робити ті чи інші речі. Ми на сьогоднішній день не бачимо, що там є спроможності, там є сили".

При цьому секретар РНБО констатував, що Росія вже "політично окупувала" Білорусь.

"Треба розуміти, що Лукашенко знаходиться під великим впливом Російської Федерації. Росія фактично вже політично окупувала Білорусь. І казати про те, що це вільна країна, — це велике, скажімо так, припущення", - підкреслив він.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: 16 червня Данілов повідомив, що 15 червня президент Володимир Зеленський зібрав засідання ставки головнокомандувача щодо можливої загрози нового вторгнення з боку Білорусі, на якому доручив провести перевірку готовності у чотирьох областях.

Теми: БілорусьДаніловвійна
Головне сьогодні

Зведення Генштабу: Серед росіян дедалі більше дезертирства

WSJ: Росія стала більш провокаційна в Сирії

Парамедика Тайру звільнили з полону – Зеленський

В Україні створять національну мережу зарядних станцій для електрокарів

Українські військові звільнили з-під окупації село поблизу Ізюма – зведення Генштабу ЗСУ

відеоРосія застосує ядерну зброю в разі загрози її суверенітету – Путін

Усі новини...
Білорусь
Лукашенко каже, що поставив уздовж кордону десять підрозділів
Зеленський доручив перевірити готовність до вторгнення з Білорусі у 4 областях – Данілов
Білорусь знову продовжила свої військові навчання
Останні новини
09:39
У МОЗ назвали хвороби, проти яких варто вакцинуватися вагітним
09:38
Перемовини з Росією можуть відновитися у кінці серпня після контрнаступів ЗСУ – Арахамія
09:35
Прем’єр Нідерландів: війна в Україні – це і наша війна, маємо бути готовими до наслідків
09:22
Російські окупанти вже вбили 323 дитини в Україні
09:17
Посол ЄС – Лаврову: з Молдови не намагаються зробити "другу Україну"
08:56
фото, оновлено від 05:34Росіяни вдарили 6 ракетами по Кременчуцькому НПЗ, ще двома по ТЕЦ
08:48
Британська розвідка: російські війська відновили наступ на південь від Ізюма
08:39
фото Росіяни завдали авіаударів по селищах біля Сєвєродонецька, у самому місті бої – Гайдай
08:30
Польща закликає швидко запровадити сьомий пакет санкцій проти Росії
07:54
Вночі над Одещиною збили 2 крилаті ракети – ОВА
Усі новини...