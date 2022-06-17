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В Беларуси на сегодняшний день нет войск для такого наступления, как 24 февраля – Данилов

Катерина ТищенкоПятница, 17 июня 2022, 23:16
В Беларуси на сегодняшний день нет войск для такого наступления, как 24 февраля – Данилов
Алексей Данилов, фото ОП

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявляет, что в Беларуси на сегодняшний день нет такой концентрации войск, которая была на 24 февраля.

Источник: Данилов в интервью Радио НВ

Прямая речь: "Мы владеем информацией, происходящей сегодня на территории Беларуси. На сегодняшний день мы не видим таких угроз (по вторжению – ред.), потому что там нет достаточного количества сил и средств для того, чтобы сделать такое наступление, которое происходило 24 февраля.

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Концентрация российских войск, которая была на 24 февраля, на сегодняшний день в Беларуси отсутствует. Когда отсюда наши военные выгнали рашистов, и они убегали через Беларусь, они в Беларуси не остались, а были передислоцированы в подавляющем большинстве на Донецкое, Луганское и Харьковское направления".

Детали: На вопрос, готовы ли белорусские войска вторгнуться в Украину, Данилов отметил: "Когда мы говорим "готовы или не готовы", надо понимать, что это войска. Если они будут подняты по той или иной тревоге, они могут совершать те или иные вещи. Мы на сегодняшний день не видим, что там есть возможности, там есть силы".

При этом секретарь СНБО констатировал, что Россия уже политически оккупировала Беларусь.

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"Нужно понимать, что Лукашенко находится под огромным влиянием Российской Федерации. Россия фактически уже политически оккупировала Беларусь. И говорить о том, что это свободная страна, это большое, скажем так, предположение", - подчеркнул он.

Что предшествовало: 16 июня Данилов сообщил, что 15 июня президент Владимир Зеленский собрал заседание ставки главнокомандующего по поводу возможной угрозы нового вторжения со стороны Беларуси, на котором поручил провести проверку готовности в четырех областях.

Темы: БеларусьДаниловвойна
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