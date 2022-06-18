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Відень став містом російської агентури – Данілов

Ірина БалачукСубота, 18 червня 2022, 11:06
Відень став містом російської агентури – Данілов
Олексій Данілов. Фото з Facebook

Секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що столиця Австрії стала містом для переховування російської агентури.

Джерело: Данилов в інтерв'ю LIGA.net

Пряма мова Данилова: "Відень став ще однією столицею для переховування російської агентури. Їх там просто аж кишить. Так склалося історично".

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Деталі: Зокрема, за словами Данілова, у Відні або в Москві зараз може перебувати колишній нардеп, проросійський діяч Євген Мураєв, якого, за даними британської розвідки, Кремль планував привести до влади в Україні.

Передісторія: 

  • Наприкінці січня Міністерство закордонних справ Британії заявило, що російська влада прагне встановити проросійського лідера в Києві, оскільки розглядає питання про вторгнення та окупацію України. Потенційним кандидатом росіяни нібито розглядали колишнього нардепа України Євгена Мураєва.
  • Радник голови ОП Михайло Подоляк тоді зазначив, що британська розвідка у своїх заявах щодо планів Москви не сказала нічого такого, чого не знають українці.

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Теми: ДаніловМураєвАвстрія
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