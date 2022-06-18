Відень став містом російської агентури – Данілов

Секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що столиця Австрії стала містом для переховування російської агентури.

Джерело: Данилов в інтерв'ю LIGA.net

Пряма мова Данилова: "Відень став ще однією столицею для переховування російської агентури. Їх там просто аж кишить. Так склалося історично".

Деталі: Зокрема, за словами Данілова, у Відні або в Москві зараз може перебувати колишній нардеп, проросійський діяч Євген Мураєв, якого, за даними британської розвідки, Кремль планував привести до влади в Україні.

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